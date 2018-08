Congo-Kinshasa: Amnistie - Katumbi non demandeur !

Il se réjouit, quatre ans après, d'avoir vu juste car le Chef l'Etat a fini par jeter l'éponge, sous les pressions internes externes, en renonçant à l'idée de briguer un troisième anticonstitutionnel. Il a souligné, au passage, que si Joseph avait, à l'époque, fixé tout le monde sur son avenir politique, aurait épargné au pays des martyrs de la démocratie ( Kapangala, Rossy Tshimanga et des centaines d'anonymes), des internes et externes, des détenus politiques, des pillages, victimes de tortures, viols et autres traitements inhumains dégradants, etc.

Moise Katumbi a indiqué, à l'occasion, que ses malheurs remontent décembre 2014, quand il avait évoqué, au cours d'une réunion publique, son refus et celui du peuple congolais d'accepter un «Troisième penalty », alors qu'il était encore membre à part entière du (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie).

S'agissant précisément des dossiers judiciaires dans lesquels serait impliqué, à savoir ceux en rapport avec la « immobilière », le « recrutement des mercenaires », le « d'un mouvement rebelle en Ituri », la « double nationalité » et la « falsification de passeport », Moïse Katumbi les a tous versés dans stratégie arrêtée par la Majorité Présidentielle pour le de la course à la présidentielle de décembre 2018.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.