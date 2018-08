Burkina Faso: Protection de l'environnement

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, a organisé du 13 au 18 août 2018 à Ziniaré, un atelier de formation au profit des représentants des différentes directions du département. L'atelier a permis de mettre en place une cellule en vue d'une éducation environnementale au sein du département.

Une cellule consacrée à l'environnement existe désormais au sein du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Composée d'une vingtaine de membres, la cellule a été mise en place à l'issue d'un atelier de formation au profit des représentants de chaque direction du ministère, tenu du 13 au 18 août 2018 à Ziniaré dans la région du Plateau central.

Les participants ont été formés aux notions de développement durable, les prévisions et les mesures d'atténuation et d'adaptation du changement climatique ainsi que la politique nationale en matière d'environnement. Selon le formateur, Issaka Ouédraogo, cette politique a été adoptée en 2007.

A travers le Plan national d'adaptation climatique (PNA), plusieurs projets ont été mis en œuvre en vue d'atténuer les effets du changement climatique. « Ainsi, des techniques de cultures telles que le zaï, les demi-lunes, les cordons pierreux, ont été développées de même que la mise à disposition des semences améliorées », a indiqué le formateur.

Pour la Secrétaire générale (SG) du ministère en charge de la communication, Hortense Zida, c'est une opportunité offerte aux participants pour renforcer leurs connaissances en matière d'économie verte et de changement climatique . Ainsi, les travaux ont permis de faire le diagnostic de la situation dans les directions et d'élaborer le plan d'action de la cellule.

Le véritable problème qui se pose a-t-elle dit, est la question de la gestion des appareils analogiques en plus de l'assainissement du cadre de travail et la gestion du papier. « Les participants ont pu identifier, planifier et budgétiser des activités afin d'obtenir un plan d'actions réalisable », a-t-elle souligné.

Pour elle, il s'agit là d'une mise en œuvre efficace et efficiente des missions assignées à la cellule environnement du département.

En effet, « la cellule a pour mission de contribuer à la prise en compte des préoccupations environnementales lors de la conception et la mise en œuvre des politiques, des programmes et des projets de développement du département et de tous les ministères », a précisé Mme Zida.

De son avis, cette structure va participer à l'éducation environnementale et à toute activité relevant du domaine de l'environnement à même de changer les comportements des agents et des populations en matière de protection de l'environnement.