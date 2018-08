Burkina Faso: Tournoi maracana Fraternité II

Et quand on sait que de nos jours la jeunesse est confrontée à d'énormes difficultés, je crois que c'est une manière de se donner la main pour créer une cohésion pour le développement du Burkina Faso, en général et, en particulier pour l'arrondissement n°5 », s'est-il exprimé. M. Tiemtoré a dit toute sa satisfaction quant à la qualité du jeu produit par les différents acteurs et au regard du plaisir tiré par les spectateurs.

Selon le représentant du patron de cette deuxième édition, Eric Tiemtoré, le choix du thème de cette édition « Jeunesse et emploi » n'est pas fortuit. « En dépit de ce que l'on croit, le sport est aussi un facteur de développement et c'est en cela que la jeunesse de l'arrondissement n°5 a souscrit à cet engagement.

