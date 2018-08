Burkina Faso: La diplomatie chinoise mobilise la presse burkinabè

Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Li Jian a organisé, le jeudi 16 août 2018 à Ouagadougou, un somptueux cocktail de presse afin de partager avec le 4e pouvoir, quelques axes du forum sur la coopération sino-africaine prévu se tenir les 3 et 4 septembre 2018 à Beijing.

C'est un diner «convivial, fraternel et amical» visant à renforcer les liens de coopération que le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Li Jian, a offert aux patrons de presse et quelques journalistes-reporters, le jeudi 16 août 2018 à Ouagadougou.

Une initiative dont le but était, selon lui, de présenter aux medias burkinabè le forum sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu les 3 et 4 septembre 2018 à Beijing, la capitale chinoise. Au cocktail, les causeries se sont essentiellement focalisées sur des chantiers de développement et les mécanismes d'une coopération réussie.

C'est ainsi que Li Jian, probable futur ambassadeur de l'Empire du Milieu au Burkina Faso, a indiqué avoir eu des échanges avec les plus hautes autorités (président du Faso, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre). Des audiences qui, selon lui, ont été axées sur le renforcement de la coopération bilatérale. à, a fait savoir le futur représentant de Xi Jinping au Faso.

Dans son tête à tête avec les patrons d'organes de presse, Li Jiang a magnifié une coopération naissante, «porteuse de développement inclusif et durable».

De plus, le diplomate chinois a fait savoir que son gouvernement va s'engager dans des domaines comme la santé avec la rénovation de l'hôpital de Koudougou et la construction du grand hôpital de Bobo-Dioulasso, l'agriculture, l'énergie, l'éducation avec la réinstallation des étudiants burkinabè qui évoluaient dans la province de Taïwan, etc.

Pour le directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, le monde de la presse n'est pas en reste dans les actions de développement annoncées par la Chine.

En effet, l'éditorialiste a indiqué que le face à face avec les patrons de presse, visait à dégager des perspectives dans le secteur des médias, un domaine dans lequel les partenaires chinois veulent apporter leur expertise afin de contribuer à l'essor du 4e pouvoir.