Burkina Faso: Procès - Le pilote-moto nie avoir convoyé une patrouille à la place de la Nation

A la suite du sergent, c'était au tour du caporal Léonce Sow de passer à la barre. En mission et pour des raisons de programmation de vol, celui-ci a raté son avion et rentrera le samedi.

«Le sergent n'a pas eu connaissance du coup d'Etat, si ce n'est après avoir effectué ces deux missions. Quand il a su, il n'a plus posé d'acte. Alors on ne peut pas l'accuser de complicité. Alors, les deux autres chefs d'accusation ne tiennent plus», a-t-il insisté.

Mais comment un adjoint au chef de la cellule-vivres de l'intendance au Groupement d'achat militaire (GAM) s'est-il retrouvé à renforcer le poste de garde du ministère de la Défense et à convoyer une patrouille en ville ?, s'est interrogé le parquet militaire. Et à l'accusé de répondre qu'il est avant tout un militaire, parachutiste, pilote-moto.

Le prévenu s'est mis en tenue militaire et a rejoint ses frères d'armes au rassemblement. A la rencontre, il a été désigné par l'adjudant Kini pour aller renforcer la sécurité du ministère de la Défense et des Anciens combattants. «Etant un pilote-moto, j'ai fait la ronde jusqu'à une heure tardive et je suis rentré au camp», a-t-il ajouté.

Poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtres et coups et blessures, le sergent Zoubélé Jean Martial Ouédraogo a comparu à la barre ce mercredi 22 août 2018. Dans la relation des faits, l'accusé de 30 ans, a expliqué que le 16 septembre 2015, il était à son poste au Conseil de l'entente.

