Togo: Le coach de Kotoko Yao Fortuné présenté officiellement

Alors qu'il a signé son contrat d'une saison renouvelable vendredi, le nouvel entraineur de Kotoko de Lavié, Yao Fortuné Gérard a été officiellement présenté ce samedi au public de la localité lors d'une conférence de presse qui a vu la présence du chef canton Gbaga 7, les joueurs et les cadres du milieu.

Les responsables du club relégué en deuxième division ont expliqué le choix du technicien camerounais et aussi ont donné son profil.

« Yao Gerard Fortuné a un bon CV tout simplement. Nous avons reçu pas mal de CV, je crois une dizaine et nous avons parcouru tous ces CV là mais le CV de Fortuné est riche pour nous et on la suivi un peu sur le plan éthique, ce qui est très important pour moi et je crois qu'il pourra faire l'affaire. Nous allons lui donner les moyens nécessaires, les moyens qu'il faut pour qu'il puisse réussir sa mission. Moi je ne suis pas un technicien, il lui revient d'aller chercher ces joueurs par tout où ils se trouvent » a fait savoir le président du club, Valentin Adodo.

L'objectif est de ramener toute suite le club en première division. Un défi que veut relever l'ancien entraineur de Foadan de Dapaong : « Ce qui m'a motivé c'est le challenge et l'envie des dirigeants à remonter rapidement le club en première division. En tant qu'entraineur, il faut accepter les challenges et quand vous parvenez à monter une équipe comme je l'ai fait au Burkina Faso, ça vous donne beaucoup d'opportunités et je pense que, avec Lavié ça peut être possible » a fait savoir Yao Fortuné Gerard devant la presse.

A l'issue de la saison dernière, le staff technique avait retenu 13 joueurs auxquels s'ajouteront les nouvelle recrues pour le démarrage du championnat national de football de deuxième division dont le programme a été publié le 15 aout dernier par la Fédération Togolaise de Football.

Le club de Lavié sera en déplacement à Lomé pour affronter ASFOSA d'Agblogamé dans le cadre de la première journée prévue les 29 et 30 septembre 2018.