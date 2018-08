Burkina Faso: Droit à la santé de la reproduction

Le partenariat avec la Fondation Susan Buffett est une initiative du ministère de la Santé du Burkina Faso. «Nous les avons convaincus de nous accompagner parce que leur but est en phase avec le programme du président Roch Marc Christian Kaboré en matière de santé et d'accès des populations aux soins essentiels», a soutenu le Pr Méda.

A l'en croire, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour la population qui ont des connaissances sur les pratiques d'autres pays vont accompagner le Burkina Faso dans la réflexion en se basant sur les expériences déjà vécues. Le but, a-t-il souligné, «c'est d'atteindre la gratuité de la planification familiale au Burkina Faso».

Il a expliqué que les lois en vigueur au Burkina Faso, comme le code pénal, privent les femmes de ce droit. Il s'agira, selon le ministre de la Santé, d'adapter l'arsenal juridique pour permettre aux femmes et aux jeunes filles en détresse, avec une grossesse non désirée, d'avoir accès à une interruption sécurisée de cette grossesse.

