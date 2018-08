Seychelles: Une nouvelle mesure pour l'environnement une consigne sera appliquée sur les bouteilles en verre alcoolisées aux Seychelles

Une consigne de SCR2 sera appliquée sur les boissons alcoolisées dans des bouteilles en verre à partir du mois d'octobre afin de stimuler le recyclage et réduire les déchets aux Seychelles.

La taxe qui va être introduite fait partie d'un nouveau programme dans le cadre de la stratégie de gestion des déchets, a déclaré le directeur général des déchets et de la mise en application des permis, Nanette Laure, lors d'une conférence de presse mardi.

"Avant nous voulions cibler toutes les bouteilles en verre, nous avons ensuite repensé notre mise en oeuvre et avons décidé de commencer avec les bouteilles en verre alcoolisées. De là, nous verrons s'il est nécessaire d'effectuer le même exercice pour les bouteilles en verre non alcoolisés », a déclaré Mme. Laure.

Le programme devait être introduit depuis le mois de juillet, mais à la suite de discussions avec les importateurs et les autres parties concernées, la date a été repoussée à octobre après que les importateurs ont déclaré avoir besoin de plus de temps.

Le nouveau système encouragera le public à échanger leurs bouteilles en verre après utilisation au lieu de les jeter à la poubelle ou dans l'environnement. Mme Laure a déclaré que de nombreuses bouteilles trouvées dans l'environnement aujourd'hui sont celles qui contenaient de l'alcool.

La caution de SCR2 fait partie de l'initiative du gouvernement visant à mieux gérer les déchets, le premier site d'enfouissement de Providence, sur la côte est de l'île principale de Mahé, ayant été fermé et un second ouvert en 2017.

"Le gouvernement est sur le point d'investir dans un broyeur qui servira à écraser les bouteilles. La poudre produite à partir de ces bouteilles en verre broyé sera utilisée comme solution de remplacement pour couvrir la décharge, car le remplissage de corail ne suffit parfois plus », a déclaré Mme. Laure.

Alternativement, cette poussière fine pourrait être utilisée dans la fabrication de matériaux de construction.

Les gens pourront commencer à échanger leurs bouteilles vers juin ou juillet 2019 pour SCR1.

"En outre, 50 centimes de cette redevance iront à l'installation de recyclage où les verres seront écrasés et une partie ira au fonds de gestion des déchets et aux centres de rachat", a expliqué Mme. Laure.

S'agissant d'une augmentation possible du prix des boissons alcoolisées dans des bouteilles en verre, Mme. Laure a déclaré que la taxe ne devrait pas affecter les prix, car l'alcool n'est pas un produit de base.

"Les gens devraient connaître leurs priorités et acheter les choses qui leur sont plus nécessaires", a déclaré Mme. Laure.

Le système de récupération des bouteilles en verre n'est pas nouveau. Certaines entreprises locales telles que Waterloo, Seybrew et Takamaka Rum, entre autres, ont un système d'échange pour leurs produits et seront exemptées de cette taxe.

Toutes les décharges des Seychelles - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental - appartiennent au gouvernement.

Sur Mahé, les décharges se trouvent sur des terres comblées à Providence et à Anse Royale dans le sud de l'île. À Praslin, la deuxième île la plus peuplée, on trouve une décharge à Amitié alors que sur la Digue, la décharge se trouve à L'Union.

En moyenne, une décharge telle que celle qui a été fermée a reçu 45 000 tonnes de déchets par an depuis 1999, avec un maximum de 75 538 tonnes enregistrées en 2010. En 2005, on estimait que les décharges de Praslin et de La Digue ont reçus 3 500 tonnes et 670 tonnes respectivement par an.