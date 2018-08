Ile Maurice: Condamné à la peine maximale pour viol et torture, il fait appel et réclame la liberté

Il a récidivé à plusieurs reprises. La victime a raconté qu'une fois, il l'avait attachée à une chaise avant de la torturer avec un couteau et une bougie. L'accusé avait même éteint sa cigarette sur le corps de sa compagne. «Il avait mis deux briques sur ma tête avant de me violer ce jour-là... »

Les faits remontent à 2011. La victime a expliqué que l'accusé, qui était sous l'influence de l'alcoll, l'aurait giflée et violée. «Il m'avait menacée et je n'ai rien dit à personne. Ce soir-là, j'ai été admise à l'hôpital.»

Contre-interrogé par Me Alan Ganoo, le témoin de la police a concédé que c'est la même victime qui est à l'origine des deux autres procès. Me Bookhun, du bureau du Directeur des poursuites publiques, soutient que le condamné représente un danger pour la société.

«Après l'offense pour laquelle il a été condamné, il aurait commis deux autres délits de la même nature. Les procès seront appelés en septembre» a-t-il fait savoir. Et d'ajouter qu'avant la sentence, le condamné avait disparu et ne s'était pas présenté devant la Cour alors qu'il était en liberté conditionnelle.

Il avait été condamné à deux peines d'emprisonnement de 13 ans et de 16 ans pour viol et agression avec circonstances aggravantes sur sa compagne le 7 août dernier. Le condamné a fait appel de la sentence devant la Cour suprême par le biais de ses avocats, Mes Alan Ganoo et Luchmun. Il a aussi demandé sa remise en liberté conditionnelle. Motion débattue devant la cour intermédiaire ce mardi 21 août.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.