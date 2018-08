Sénégal: Ismaïla Sarr - Le Sénégalais ne veut pas quitter Rennes

Ismaïla Sarr sur le départ ? Ce n'est pas pour tout de suite... L'international sénégalais veut bien rester au Stade Rennais pour y poursuivre sa progression. Sa participation à la Coupe du monde 2018 avec la sélection du Sénégal et son début de saison prometteur ne lui monte pas du tout la tête. Face aux propositions, il garde la tête sur les épaules.

Le Lion de La Teranga de 20 ans s'est confié dans les colonnes de Ouest France. «Je pense que je vais rester à Rennes. Il me reste deux ou trois ans de contrat. Je me concentre sur ma saison et Rennes. C'est trop tôt pour partir... » En l'occurrence, il reste trois ans de contrat à l'ancien Messin, lié jusqu'en 2021 au Stade Rennais.

Le 23 juillet dernier, l'agent d' Ismaïla Sarr avait lancé son mercato en ouvrant la porte à un départ lors d'un entretien accordé au Sun. « Je suis ouvert à la discussion avec tous les meilleurs clubs européens. La chose la plus importante est qu'il parte pour une équipe où il jouera. Il ne peut pas rester sur le banc. Le prix sera compris entre 40 et 60 M€ ».

Auteur de l'unique but de la victoire des Rennais contre Angers SCO, lors de la 2e journée de Ligue 1, Sarr est parti pour une saison plus prolifique que la dernière. L'international sénégalais avait marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 24 apparitions en championnat pendant l'exercice 2017-2018. « Je me sens bien et c'est grâce à l'équipe. Car, je ne peux pas faire le boulot tout seul, ce n'est pas possible », a humblement confié le joueur de 20 ans au journal régional.