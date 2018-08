Madagascar: Lova Ramisamanana candidat aux élections à la FMF

Mandaté par la fédération pour jouer le rôle de team manager afin de préparer la sélection pour une qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Lova Ramisamanana agé de 45 ans, veut apporter du neuf dans le football malgache. Et c'est à ce titre qu'il postule à la prochaine élection de la structure faîtière du football de Madagascar qui aura lieu en octobre prochain.

Nous avons eu l'occasion de lui poser quelques questions sur les grands chantiers de sa campagne.

Africa Top Sports : Monsieur Lova bonjour !

Lova Ramisamanana : Bonjour Africa Top Sports !

Africa Top Sports : Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la décision de vous présenter pour les élections prochaines au niveau de votre fédération ?

Lova Ramisamanana : Passionné de football depuis ma tendre enfance à Madagascar, j'ai toujours déploré la situation de notre équipe nationale et de notre football depuis de plusieurs décennies. Même depuis la France, où j'ai vécu plus de 25 ans, ça me rendait malade de voir notre sélection perdre sans cesse. Il y a un an j'ai offert mes services à la Fédération pour essayer d'améliorer les choses. J'ai donc eu l'accord du Président de la FMF pour préparer les Barea pour affronter le Sénégal au titre de la seconde journée de la qualification à la CAN 2019. J'ai donc pris mes responsabilités et avec les expériences que j'ai acquises dans l'organisation évènementielle, dans la communication, le marketing et le commerce, j'ai réussi en 6 mois à organiser 4 matchs amicaux pour les Barea, alors qu'auparavant notre sélection n'avait effectué que 2 matches amicaux en 10 ans. Avec le coach Nicolas Dupuis et l'agent de match Hermann de Souza, nous nous sommes démenés pour réaliser ces matchs. Aujourd'hui douze mois après, j'ai décidé de poursuivre le travail entamé en essayant non seulement de travailler pour la sélection mais pour tout le football malgache.

ATS : Quelles sont les grandes lignes de votre campagne?

LR : Mon ambition est à court terme est de qualifier Madagascar à la prochaine CAN mais aussi d'emmener l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2026 aux Amériques, en passant inévitablement par le développement durable du football au pays.

Mon programme sera axé principalement sur :

1/ la refondation du championnat de Première division qui passera en semi- professionnel afin d'avoir un meilleur niveau, une plus grande attractivité donc une meilleure visibilité : ce qui attirera le public et inexorablement les médias, les annonceurs et les sponsors.

2/ la décentralisation : répartition des pouvoirs entre la Fédération et les Ligues. Plus de budget et d'autonomie pour les Ligues avec la mise en place de partenariat gagnant/gagnant entre les 22 ligues et 22 clubs professionnels d'Europe, d'Amérique latine ou d'Asie. Nous trouverons aussi des entreprises partenaires pour chaque ligue pour obtenir un budget optimum afin que les présidents de chaque ligues et sections puissent accomplir leurs missions en toute sérénité.

3/ la création de centres de formation dans le cadre de ces partenariat « ligue / clubs pro », au sein de chacune des 22 régions de Madagascar et où chaque jeune retenu suivra une scolarité et percevra une bourse afin de lui permettre de continuer le football et éventuellement soulager sa famille.

ATS : Quelle relation vous voulez avoir avec les institutions internationales du football?

LR : Comme toutes fédérations, la FMF est rattachée à la CAF et également à la FIFA. Nous avons aujourd'hui un malgache à la tête du football africain et avec l'appui de ces institutions nous allons montrer aux yeux de l'Afrique et du monde que le football reste le sport Roi à Madagascar, où on nait, on respire, on vit et on meut pour le football.

ATS : Votre conclusion pour cet entretien?

LR : L'Afrique est un réservoir de talents immense, notre football se structure et se professionnalise, les compétitions nationales et continentales sont de plus en plus suivi dans le monde, Madagascar est en retard mais nous avons un énorme potentiel et avec une bonne volonté et un travail rigoureux nous pouvons être dans le top 10 des pays africain dans les 4 ou 5 ans à venir.

ATS : Merci Lova

LR : C'est moi qui vous dis merci.