Madagascar: Peinture - Miora Acker présente l' « Appareil » dans sa splendeur

Artiste engagée, elle a débuté sa carrière en 2015. Miora Acker aime donner une cause à son art. Chaque année, elle choisit un thème précis et fait une expo.

La toile baptisée « préliminaire », la femme danse, elle est belle, animée par le feu nuancé de vert. Sur « mon cœur chavire », l'artiste représente un homme désespéré, assis de dos, tête baissée, démontrant un déséquilibre dans l'ensemble. Son œuvre nommé « Semence » est on ne peut plus expliciter.

A travers ses tableaux, l'artiste bouscule cette idée car pour elle, dans les hauts plateaux, la pudeur est quelque part mal placée puisque tout le monde se retrouve nu à un moment de sa vie, toutes les femmes se ressemblent quand on se défait des habits, et les hommes pareillement. Chaque tableau retrace ces parties mises à nues pour parfaire le meilleur angle de l' « Appareil », intitulé de son exposition à l'Hôtel de l'Avenue en ce moment.

