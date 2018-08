Congo-Kinshasa: Gué-guerre entre les ministères de l'EPSP et de la FPMA - L'ANAPECO saisit le Chef de l'Etat

Au regard du caractère inconciliables des positions des ministres de l'EPSP (Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel) et de la FPMA (Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat) ainsi que du laxisme du Premier ministre à les départager, l'ANAPECO (Association Nationale des Parents d'Elèves et Etudiants du Congo) a décidé de saisir le Président de la République. Dans une correspondance datée du 18 août 2018, elle en appelle à sa prompte intervention pour régler le conflit de compétences entre les deux membres du gouvernement et sauver la rentrée scolaire 2018-2019 sérieusement menacée. Car si la paix sociale est troublée dans le secteur de l'éducation, cela d'hypothéquer le processus électoral en cours.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nous avons l'honneur de saisir la plus Haute Autorité de République représentée par Votre Personne pour Vous soumettre problème qui n'a pas trouvé de solution au niveau du Chef Gouvernement à qui nous avions adressé deux MEMO restés sans pour résoudre un problème crucial qui déchire deux Ministères Gouvernement National, lequel problème risque de s'accentuer à prochaine rentrée scolaire, fixée au 03 septembre prochain.

Pour mémoire, en 2014, vous aviez créé, au sein du Gouvernement, Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel qui s'occuper de tous les établissements scolaires exclusivement les sections techniques.

Pour ce faire, un travail préalable devait être réalisé par experts du Ministère de l'EPSP et celui de l'ETP pour assurer la en oeuvre de ce nouveau Ministère.

En lieu et place, le Ministre de l'ETP et les mauvais qu'il s'était donné ont voulu brûler les étapes avec conséquences déplorables la cacophonie qui a poussé en 2016 le Chef l'Etat, Président de la République à supprimer ce Ministère l'Enseignement Technique et Professionnel. '

Par contre, vous avez créé le Ministère de la Professionnelle, Métiers et Artisanat, dont les parents ont l'avènement pour répondre à leurs attentes car beaucoup de enfants, pour diverses raisons, ne terminent pas le cursus classique débouchant au Diplôme d'Etat, ce qui arrive partout monde, où les échecs scolaires sont inévitables.

Mais dans le contexte particulier de la RDC, les élèves tombés cours de formation classique sont trop nombreux,

Rien que dans la Ville de Kinshasa, le nombre dépasse le million, million de sans emploi dont l'Etat doit s'occuper en les pour les encadrer en vue d'une formation professionnelle, avec modules de formation de trois, six, neuf mois ou un an, débouchant l'acquisition des Brevets ou Certificats d'aptitude professionnelle,

permettant leur recrutement au sein des entreprises comme manoeuvres,

travailleurs semi-qualifiés, qualifiés ou hautement qualifiés dans domaines des métiers tels la maçonnerie, la plomberie, le ferraillage,

l'électricité-bâtiment, l'électricité-auto, la bureautique, menuiserie-bois, la menuiserie-métallique, la tôlerie, la peinture, mécanisation agricole, la poterie, l'hôtellerie, etc.

Le Ministère de l'EPSP devrait s'occuper exclusivement l'enseignement classique débouchant au Diplôme d'Etat, tandis que Ministère de la Formation Professionnelle, Métiers et devrait récupérer tous les élèves tombés en cours de classique et les désoeuvrés qui doivent absolument bénéficier d' encadrement adéquat, au risque de gonfler les rangs des «KULUNA»,

voleurs et autres malfrats.

Ce sont nos enfants que l'Etat a le devoir d'encadrer.

Le Premier Ministre ayant échoué pour régler ce conflit, nous,

parents, géniteurs de ces enfants vous supplions de le trancher le sens, de nos; attentes, car le Chef du Gouvernement a l'option, de nous diriger par défi au lieu de la concertation permet aux partenaires d'échanger de trouver des compromis.

Il y a lieu de noter que l'école est un secteur très sensible vulnérable où nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir maintenir la paix sociale, en accompagnant l'Etat, Organisateur de l'Education, par le paiement des frais devenus de plus en plus élevés et la prise en charge des comme supplément à leurs salaires.

Mais dans tout ceci, le plus grave, c'est le Projet de de l'architecture de notre système éducatif, notamment le des services vitaux que sont l'Inspection Générale de l' et le Service de Contrôle de la Paie des Enseignants.

L'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale l'enseignement. sont régis par une Ordonnance Présidentielle qui a,

dans ses attributions, l'organisation des évaluations et des au sein du Ministère de l'enseignement national, dont l'Examen d' et le Test National de fin d'Etudes Primaires (TENAFEP).

Un Ministre ne peut pas créer un autre service d'inspection que régi par l'Ordonnance Présidentielle pré-rappelée.

Les parents demandent que soit évité le ridicule à la RDC qui sera seul pays au monde où l'Examen d'Etat sera organisé par Ministères distincts avec des Diplômes d'Etat délivrés par Ministères.

Or, l'Examen d'Etat a valeur d'une institution à précieusement, qui crédibilise la qualité de notre d'enseignement et qui est aussi un symbole de notre souveraineté et l'unité nationale que beaucoup de pays voisins envient.

Très respectueusement, les parents vous supplient d'étouffer projet dans l'oeuf.

Les parents disent oui aux Ministères de l'EPSP et de la FPMA dans complémentarité mais non dans la rivalité et disent non dédoublement des services vitaux.

Au reste, c'est insensé de vouloir dédoubler des services recrutant des milliers de nouveaux agents alors que le n'a pas d'argent pour payer plus de 167.000 enseignants depuis plus de 10 ans, laissés à la charge des parents.

Où le Gouvernement trouvera-t-il l'argent pour doter ces services des infrastructures et équipements tant aux niveaux central,

provincial que sous-provincial à la veille de la rentrée scolaire des élections?

Connaissant que la période qui approche sera très mouvementée avec turbulence des campagnes électorales, il ne faudrait pas que Gouvernement porte la responsabilité de déstabiliser lui-même le à partir de l'école.

En effet, .qu'adviendra-t-il lorsque les politiciens et l' sauteront sur ce dossier après la rentrée scolaire quand le EPSP -FPMA va s'amplifier avec des troubles dans les scolaires organisant les sections techniques ?

L'Association Nationale des Parents d'Elèves et d'Etudiants qui une force de proposition et non de l'opposition veut vous pour une fin de mandat apaisée et honorable, car nous continuons croire dans les qualités de sagesse qui Vous ont permis de diriger pays qui n'est pas n'importe lequel.

C'est la raison pour laquelle, l'ANAPECO continue à réclamer convocation, par l'Etat, Pouvoir Organisateur de l'Education, d' Table Ronde de l'Education avec toutes les parties prenantes, afin disséquer à fond tous les problèmes du secteur et lever les fondamentales pour aller de l'avant et corriger tous les écueils.

Veuillez croire, Excellence Monsieur le Président de la République, l'assurance de nos sentiments de très haute et considération.

