Togo: Faure Gnassingbé veut se passer de deux ministres défaillants et d'une personnalité stratégique à sa gouvernance - Qui sont-ils ?

Résultats médiocres, détournement, manque de confiance, déception etc. Telle est la conclusion à laquelle sont parvenus les conseillers de Faure Gnassingbé. Et ce rapport transmis au président, l'a mis dans un état de nervosité au point qu'il est sur le point contraint de passer à la vitesse supérieure.

Deux ministres pas les moindres et une personnalité sont dans la ligne de mire de Faure Gnassingbé. Le locataire de la Nouvelle présidence est en colère au point qu'il est obligé de dire Bye bye à deux membres du gouvernement et sauter l'autre personnalité qui occupe un poste stratégique pas en termes d'argent mais de ressources humaines.

