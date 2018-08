Burkina Faso: L'attaque d'un poste de douane dans le sud-ouest fait un mort

Dans un communiqué, le gouvernement annonce qu'une mission de ratissage est en cours et invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en appelant des numéros mis à leur disposition pour fournir toute information qui permettrait de retrouver les traces de présumés « terroristes ».

Au Burkina Faso, un douanier a été tué dans la nuit du mardi au mercredi 22 août dans l'attaque d'un poste à Batié, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Les agresseurs, qui ont réussi à prendre la fuite, ont détruit le poste et incendié les motos de service des douaniers. La situation sécuritaire s'est dégradée au Burkina Faso depuis avril 2015, avec des attaques régulières contre des cibles civiles, paramilitaires et militaires.

