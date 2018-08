Congo-Kinshasa: Dieumerci Mbokani - Vers un retour du Congolais en Belgique ?

Dieumerci Mbokani se cherche un nouvel employeur. Selon certains médias belges, il est proche d'un retour en Jupiler Pro League. Le Congolais de 32 ans est un joueur libre depuis la fin de son contrat au Dinamo Kiev en juin dernier. Plusieurs clubs turcs s'intéressent à lui, mais aussi l'Antwerp comme l'indique le Nieuwsblad.

D'après nos confrères néerlandophones du Nieuwsblad, le club anversois serait à la recherche d'un avant-centre supplémentaire et l'international congolais correspondrait au profil. L'attaquant du Dinamo Kiev est libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière et pourrait donc rebondir en Pro League qu'il affectionne particulièrement. Le directeur sportif du Great Old, Luciano D'Onofrio entretient de bonnes relations avec l'attaquant congolais.

C'est d'ailleurs lui qui l'avait faire venir au Standard. Le Great Old dispose de deux atouts non dénués d'importance qui pourraient jouer en sa faveur. Le premier, c'est que le club est dirigé par Lucien D'Onofrio qui a conservé d'excellents contacts avec le Soulier d'Or de 2012. Le second, c'est que le club anversois est coaché par Laszlo Bölöni, un entraîneur qui connait bien l'international congolais pour l'avoir eu sous ses ordres à Sclessin.

Reste maintenant à savoir si Dieumerci Mbokani est financièrement abordable pour l'Antwerp, lui qui est connu pour sa gourmandise salariale.