Congo-Kinshasa: Examen des candidatures - La Céni exhortée à respecter la loi

La Centrale électorale a été interpellée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) qui lui a rappelé ses compétences dans un courrier en date du 20 août.

L'Acaj a saisi le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour plaider « en faveur du respect des règles qui devront encadrer l'examen des candidatures aux élections présidentielle, législatives et provinciales véritablement démocratiques et inclusives ».

Rappelant la lettre du ministre de la Justice sur l'existence d'une liste de personnes ayant une autre nationalité, en plus de la congolaise, l'ONG de défense des droits de l'homme établies en RDC a vivement invité la Céni au respect des limites de sa compétence lors de l'examen des dossiers des candidats.

Elle a rappelé, en effet, que la loi ne donne comme compétence aux membres des bureaux de réception et traitement des candidatures que de vérifier la présence exhaustive des formulaires et pièces légalement exigées. Une compétence qui oblige la centrale électorale à ne pas se transformer en tribunal pour trancher des litiges et chercher à vérifier l'authenticité des pièces. La démarche de la Céni devant se limiter, a-t-elle précisé, à vérifier si le candidat a annexé à son dossier toutes les pièces exigées par la loi électorale ainsi qu'à respecter la foi due aux actes délivrés par l'autorité administrative ou judiciaire habilitée.

L'Acaj précise, dans ce sens, que s'agissant plus particulièrement de la nationalité congolaise, cela se prouvait par la présentation du certificat de nationalité. « Ainsi, si certains services de l'Etat émettent quelques doutes sur la nationalité congolaise de certains candidats, il leur revient de saisir les juridictions compétentes et non pas requérir à votre institution de déclarer irrecevables leurs candidatures sur la base de leurs simples allégations », a fait savoir l'ONG dans cette interpellation de la centrale électorale.