Cameroun: Les condoléances du chef de l'Etat à S.E. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana

« Monsieur le président et cher frère, J'ai appris avec une vive émotion et une réelle tristesse, le décès de Monsieur Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et prix Nobel de la Paix.

Monsieur Kofi Annan aura marqué l'ONU et le monde de son empreinte de fin et patient négociateur dès lors qu'il fallait servir la cause de la paix.

Je garde de lui le souvenir d'un homme de dialogue, épris de justice et de paix. Il aura notamment apporté une contribution précieuse, à la volonté commune du Nigeria et du Cameroun, de régler pacifiquement leur différend frontalier. La disparition de M. Kofi Annan laisse son pays le Ghana, l'Afrique et la communauté internationale, orphelins d'un diplomate éminent.

Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à vous adresser, ainsi qu'à sa famille et au peuple ghanéen, mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le président et cher frère, les assurances renouvelées de ma très haute considération ».