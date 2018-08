Congo-Kinshasa: Processus électoral - Félix Kabange Numbi sensibilise au Katanga

L'occasion était belle pour ce fils du terroir de tâter le niveau d'enracinement de la coalition au pouvoir dans cette partie de la République pour, éventuellement, rectifier le tir en vue d'une implantation maximale de son regroupement politique. Après les civilités qu'il a présentées au gouverneur du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, avec lequel il a eu un entretien de près de quarante minutes en présence des notables de la province, Félix Kabange Numbi s'est dirigé vers le bâtiment du 30-juin afin d'échanger avec ses compatriotes venus écouter le message dont il était porteur. Un moment de convivialité et de communion entre ce fils du terroir et une assistance qui, visiblement, lui était acquise.

