Togo: Tenue du Conseil des ministres

communiqué de presse

Tenu hier mercredi, le Conseil des ministres a examiné en première lecture un avant-projet de loi et un projet de décret Protection de données personnelles ; adopté un (1) décret portant attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, et écouté une communication sur les festivités du CAMES.

Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 aout 2018 au Palais de la Présidence de la République, sous la Présidence de Son Excellence, Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République.

Le conseil a

examiné en première lecture un avant-projet de loi et un projet de décret ;

adopté un (1) décret ;

écouté une communication.

Le conseil des ministres a examiné en première lecture, l'avant-projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel.

Le décret, adopté par le conseil, fixe les attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie.

La révision du décret fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère, est rendu nécessaire suite à l'adoption du code foncier et domanial par l'Assemblée nationale en date du 14 juin 2018.

Le nouveau décret affiche clairement la volonté du gouvernement de disposer rapidement d'un cadre organisationnel et opérationnel adapté permettant de mettre en application les dispositions du nouveau code foncier et domanial à la satisfaction de nos populations mais aussi des investisseurs privés nationaux et étrangers.

Le conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant application de la loi n° 2013-011 du 7 juin 2013 relative au code de la route.