Burkina Faso: CSC - Le président « paalga » à L'Obs.

«A tout seigneur tout honneur», dit-on. Ce proverbe, qui préconise qu'on rende à chacun les honneurs et le respect dus à son rang, a été bien assimilé par le nouveau président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankoano ; qui, plus jeune que L'Observateur Paalga de seulement un an, a estimé que c'était à lui d'effectuer le déplacement au journal pour une interview qu'il lui avait promise dès sa prise de fonction.

Le 22 août 2018, c'est autour de 11h que le fraîchement élu (paalga en mooré) président du CSC, Mathias Tankoano, a franchi le portail de la doyenne de la presse privée du Burkina imprimée et illustrée par la photo «L'Observateur Paalga». Il était là pour une visite de courtoisie et une interview (à lire dans notre livraison de demain).

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.