Afrique: Elim CAN 2019 - Ghana, sans les Ayew et Gyan contre le Kenya

Dans le cadre de la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2019, Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana a dévoilé sa liste de joueurs pour affronter le Kenya. Les absences des frères Ayew (Andre et Jordan) et du capitaine Asamoah Gyan sont à noter.

Sans ces cadres, les Black stars notent le retour de Kwadwo Asamoah désormais à l'Inter Milan mais qui est resté en marge de la sélection depuis plus qu'un an. Appiah ne sélectionne non plus aucun joueur de la Ghana Premier league, un championnat arrêté après la phase aller depuis le début de la crise qui secoue le football local.

Le Ghana a bien débuté ces éliminatoires en dominant l'Ethiopie 5-0. Pendant ce temps, le Kenya était dominé à Freetown par la Sierra Léone 1-2.

Harambee Stars et Black Stars s'affrontent le 8 septembre prochain à Nairobi.

Gardiens: Lawrence Ati (Sochaux, France), Richard Ofori (Martizburg, Afrique du Sud)

Défenseurs: Harrison Afful (Columbus, USA), Daniel Opare (Antwerp, Belgique), Kassim Nuhu (1899 Hoffenheim, Allemagne), John Boye (FC Metz, France), Daniel Amartey ( Leicester City, Angleterre), Andy Yiadom (Reading Football Club, Angleterre), Nicholas Opoku (Udinese, Italie)

Milieux: Afriyie Acquah (Empoli, Italie), Isaac Sackey ( Alanyaspor, Turquie), Ebenezer Ofori (New York City FC, USA), Christian Atsu (Newcastle, Angleterre), Edwin Gyasi (CSKA Sofia, Bulgarie), Kwadwo Asamoah (Inter Milan, Italie), Frank Acheampong (Tianjin Teda, Chine), Nana Ampomah (Waasland-Beveren, Belgique)

Attaquants: Raphael Dwamena (Levante UD, Espagne) Thomas Partey (Atlético Madrid, Espagne) Majeed Waris (FC Nantes, France), William Owusu (Antwerp, Belgique)