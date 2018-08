Tunisie: Carthage et les autres, de belles prouesses malgré tout

Les pluies précoces et persistantes ont sonné à leur manière le clap de fin des festivals de l'été. La saison festivalière tire sa révérence avec un bilan plutôt encourageant au vu des circonstances.

L'inexorable dépréciation du dinar ainsi que la situation du budget de l'Etat constituent en effet une contrainte majeure. Dans le domaine culturel aussi, sans argent, point de salut. La culture n'a pas de prix certes, mais elle a un coût. Il ne faudra donc pas négliger cette donne qu'en quatre années, le dinar a perdu 50% de sa valeur. Pour maintenir un périmètre identique, il aurait fallu doubler le budget des festivals. D'évidence, cela ne peut se faire.

Malgré cela, il n'y a pas un territoire de ce pays qui n'ait été arrosé d'art. A chaque région son festival, ses activités artistiques, ses soirées en musique, ses fêtes. Et quoi qu'on en dise, c'est un défi en soi. Les programmations ont tenté de répondre à une attente, à des goûts divers, en créant des événements, le groupe « Gospel pour 100 voix » qui s'est produit à Carthage en est un, non le seul.

Oui, les artistes étrangers ne sont pas payés en dinars et lorsqu'ils le sont, ils raisonnent en dollars et exigent un cachet qui doit s'aligner sur leur cote internationale. Les festivals tunisiens ne sont pas isolés du marché international et ne peuvent de fait fonctionner autrement.

Une belle trouvaille

Pour rendre à César ce qui lui appartient, la direction de Carthage a vu juste en misant sur des célébrités, bien que n'ayant pas de nouveautés à proposer, et même si pour certaines leurs performances vocales commencent à péricliter, il n'en demeure pas moins qu'elles bénéficient d'une large audience auprès des Tunisiens. A leurs soirées, un public de fidèles et d'inconditionnels est accouru pour remplir à ras bord les gradins du théâtre antique pour surtout voir et un peu écouter Amina Fakhet, Khadhem Essaher, Majda Erroumi et d'autres.

Quelques couacs, certes, occasionnés par des artistes en herbe non encore prêts à affronter de grandes scènes ou des chanteurs sans répertoire. Le bilan final reste toutefois positif. L'astuce d'un seul ticket pour deux appliquée à certains rendez-vous est une belle trouvaille en cette période de crise. Des groupes d'amis et des familles nombreuses ont pu profiter de l'aubaine et prendre part aux divertissements assurés par l'Etat et destinés d'abord et surtout au grand public.

Selon le tableau présenté, le budget du festival de Carthage s'élève à 5,5 millions de dinars dont 2 millions octroyés par l'Etat, 1,2 million provenant du sponsoring. La prévision des recettes est de l'ordre de 1,5 à 1,7 million de dinars. A titre de comparaison, le festival marocain Mawazine dispose d'un budget de 7 à 10 millions d'euros, pour une durée de 10 jours, 9 pour l'édition de cette année.

Malgré les polémiques et parfois la défection du public, cette année les festivals d'été, Carthage, d'abord, Hammamet et les autres ont réalisé de belles prouesses. Le reconnaître, ce n'est que justice.