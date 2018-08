Congo-Kinshasa: Affaire Katumbi - Les kinois réagissent et suggèrent !

Premièrement, il a été empêché de déposer sa candidature en suite, le pouvoir en place veut monter une fois de plus des faux dossiers contre lui alors qu'il avait bel et bien atteint la frontière de Kasumbalesa tentant de rentrer au pays, mais sans succès. C'est ainsi que je suggère au Gouvernement de mettre fin à cette manœuvre et laisser Chapwe revenir au pays en homme libre. » A-t-il insisté.

En effet, lors de cette descente, la plupart de personnes interrogées ont manifesté une haute négativité notamment sur son fameux mandat d'arrêt international que chantent depuis un certain temps, les membres de la famille politique du Chef de l'Etat Joseph Kabila. Selon le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le chairman Katumbi est un sujet congolais en fuit, et donc, en ce sens, la Communauté Internationale devrait prendre acte des mesures d'arrestation. Béni Lusikila ne partage pas le même avis avec les autorités. Car il déclare que « Moise Katumbi est un citoyen comme tant d'autres.

Vu l'ampleur que cette équivoque prend de plus en plus dans le monde médiatique, que ça soit sur le plan national comme à l'international, il a été impérieux pour les reporters du journal "la prospérité" de faire un baladeur afin de savoir ce qu'en pensent les citoyens congolais de ce grand sujet.

