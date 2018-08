Congo-Kinshasa: Coupe de la Févoco - La 15e édition démarre à Kindu

Douze clubs de Kinshasa, Kwilu, Kasaï central, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Lualaba et Haut-Katanga prennent part à la compétition organisée au chef-lieu de la province du Maniema.

La ville de Kindu vibre au rythme de la 15e édition de la Coupe de la Fédération de volley-ball du Congo (Fevoco). Le comité exécutif de cette instance sportive dirigée par Christian Matata, jeune frère de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a choisi d'organiser l'édition 2018 dans cette ville de l'est du pays. Un carnaval motorisé a été initié à travers les grandes artères de la ville pour sensibiliser la population et l'impliquer dans cet événement.

Le démarrage du tournoi, initialement prévu le 17 août au complexe sportif Mapon, a été reporté au 22 août pour les derniers réglages. Le secrétaire général de la Févoco, Constantin Shakob, est arrivé la veille en compagnie des équipes devant prendre part à la compétition. Aussi a-t-il sollicité le soutien de la population de Kindu. « Nous avons besoin d'être assistés, d'être suivis. Nous sommes venus vendre notre produit qui s'appelle le volley-ball. Que la population vienne voir comment le volley-ball se joue à travers le monde », a-t-il déclaré à sa descente d'avion, à l'aéroport de Kindu le 21 août. Il a conduit la réunion technique, le même jour, la veille du coup d'envoi de la compétition.

Notons que douze clubs de volley-ball masculin repartis en quatre groupes de trois clubs chacun prennent part à cette 15e édition de Coupe de la Févoco. La poule A se compose d'Espoir de Kindu (Maniema), Inter (Kinshasa) et Blessing de Kolwezi (Lualaba). La poule B est constituée d'Espoir de Kinshasa, Price de Lubumbashi (Haut-Katanga) et Spikers (Sud-Kivu). La poule C renferme Mwangaza (Kinshasa), Kista (Kwilu) et The Young (Nord-Kivu). Et la poule D comprend Mazembe (Haut-Katanga), Police (Kinshasa) et Kasaï Espoir (Kasaï Central).

A l'ouverture de la compétition au complexe sportif Mapon, le VC The Young de Goma a eu raison du VC Kista de Kwilu par trois sets à zéro (25-11, 25-11, 25-9). En deuxième rencontre, VC Police de Kinshasa s'est imposé face à Kasai Espoir de Kananga par trois sets à un (25-19, 25-21, 23-25 et 25-13). Ensuite, Espoir du Kindu a été battu par Blessing de Kolwezi par trois sets à zéro (9-25, 14-25, 13-25) et enfin, Espoir de Kinshasa a marché sur VC Spikers du Sud-Kivu par trois sets à zéro (25-15, 25-10, 25-19). La journée de ce 23 août prévoit les rencontres Inter de Kinshasa face à Espoir de Kindu ; Mwangaza s'expliquera avec Kista de Kindu et Price de Lubumbashi se mesurera à Espoir de Kinshasa.