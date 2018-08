Gabon: Majorité présidentielle / Ali Bongo "déstabilise" le CLR de son oncle Jean Boniface Assélé

Le leader du Centre des Libéraux réformateurs (CLR), Jean Boniface Assélé a aussi dénoncé le fait que le PDG de son neveu Ali Bongo, ne cesse de lui « piquer » les meilleurs membres de sa formation politique ; un fait qui le fragilise : « Je me rends compte que le président Ali est contre moi. C'est mon neveu, c'est mon héritier dans la coutume, tout ce que je fais lui appartient. Mais lorsqu'il commence à détruire ça on fait comment ? », a-t-il questionné tout en citant les noms de certains de ses dauphins enrôlés dans le parti présidentiel, « Eloi est parti, Onguiélé est parti, Pascal Nkoulou est parti, Amoghé est parti... Je ne suis pas un faiseur de roi, j'ai aussi mes ambitions... ». Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'une affaire entre neveu et oncle mais entre chefs de partis membres du même regroupement. Il estime que son parti devait être parmi les plus forts du pays si le PDG ne cessait de l'affaiblir.

C'est au cours d'une émission sur sa station radio "Génération nouvelle", que le Générale de police, à la retraite, a mis son exaspération au grand jour. Estimant que les partis de la majorité présidentielle sont liés par une charte, tous les membres de cette centrale politique sont tenus de la respecter. L'oncle maternel du Chef de l'Etat gabonais fustige un manque de concertation et de considération dans la prise de décision : « L'article 17 de la charte de la majorité présidentielle stipule que nous sommes comptables des actions que mène le gouvernement. Mais la comptabilité n'est pas possible s'il n'y pas concertation... », a-t-il lancé en répondant aux questions du journaliste.

