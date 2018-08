Tunisie: Le réalisme a fait la différence

La victoire était convaincante face à l'ASG qui a confirmé ses limites défensives tout au long de ce match. La première mi-temps était assez folle, tant la domination des locaux étant flagrante. Dès l'entame de la rencontre, le trio Yahia, Zoghlami Aounallah a fait des dégâts face à la fébrilité défensive des Gabésiens.

Plusieurs occasions se sont présentées à ces attaquants mais la barre, la malchance et les maladresses ont prévalu pour bloquer les attaques de la formation de Ben Guerdane. Mais en football, celui qui ne marque pas encaisse. En effet, à la 28', l'ASG a mené une attaque fluide et Skander Agrebi profita d'une hésitation de Abbès pour ouvrir le score.

Ce fut le choc pour l'USBG. La faute incombe à Samti qui n'a pas su temporiser pour mener à bon escient les manœuvres offensives de son équipe.

Il faut souligner que la tactique défensive des Gabésiens a anéanti l'ardeur des locaux. L'ASG est sorti vainqueur de cette première mi-temps, mais sa prestation était mauvaise, vu les diffcultés de ses joueurs tels que Zrelli, Sdiri et Mezni.

Le retour en force de l'USBG

La seconde période a mis fin à l'invicibilité de la défense gabésienne. Et dès la 46e, Zoghlami a réussi à égaliser après avoir dribblé le gardien. Ce fut un but de toute beauté qui a métamorphosé le jeu de son équipe. La tactique préconisée par Anis Boujelbane a porté ses fruits. Les rentrées de Hamdoun et Mejri ont permis de réduire les espaces, mais le problème pour cette formation de Ben Guerdane, c'est que le bloc a réculé de 15 mètres.

Trop de jeu subi et avec des joueurs qui n'ont plus le réflexe de maîtriser la possession, les Gabésiens auraient pu aggraver le score mais le gardien local Ghaïth Yafreni a sauvé trois buts certains (50', 55' et 62'). Passé l'orage des visiteurs, les protégés de Boujelbane se sont repris de plus belle pour marquer ce fameux but de la victoire par Samti (78').

L'ASG s'incline, l'USBG l'emporte et ce sont deux entraîneurs qui ont deux destins différents. Boujelbane a réussi sa première sortie alors que Missaoui doit trouver une solution à cette défaite de début de saison.

Auteur : Karray BRADAI

