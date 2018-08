Tunisie: « Les enjeux réels sont le redressement des entreprises publiques »

On parle depuis longtemps des entreprises publiques, de leur crise et de leur réforme. Les incidents survenus ce week-end sur les lignes de Tunisair express et de Tunisair relancent l'épineuse question du devenir des entreprises publiques. Où en est-on aujourd'hui ?

En termes concrets, on est précisément à l'arrêt. Par contre, les discours abondent. Les gouvernements pour dire qu'ils se préparent à engager leur réforme, l'Ugtt pour dire que leur privatisation constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Et cela enfle dans les médias à la recherche de controverses. L'impression qui prévaut est que les gouvernements veulent privatiser et vendre les entreprises publiques et que le syndicat s'y oppose. Une querelle qui est loin, très loin, des enjeux réels.

Pourquoi dites-vous cela ? Quels sont les enjeux réels selon vous ?

Les enjeux réels sont le redressement des entreprises publiques. Pour les redresser, il y a une multiplicité de voies, parmi lesquelles leur éventuelle privatisation, lorsque celle-ci apparaît comme la plus appropriée au plan économique, au plan social et au plan stratégique national.

Chaque entreprise publique a ses points forts et faibles propres, ses opportunités et les menaces qui la guettent.

C'est au vu d'une analyse approfondie et d'un examen des différents scénarios de leur redressement, puis d'un débat ouvert avec les différentes parties prenantes que l'on peut parvenir à dégager le moyen le plus approprié à cette opération.

Malheureusement, en règle générale, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. A part quelques exceptions, nous n'avons qu'une connaissance partielle, à peine élémentaire, de l'état des entreprises publiques. Rien de plus. C'est pourquoi, ce que nous voyons à travers les médias n'est que pure idéologie. Le jour où une entreprise aura fait établir son diagnostic et ses possibles scénarios de redressement sur une base solide, nous pourrons discuter de privatisation partielle, totale ou non.

Si l'on vous comprend bien, nous n'avons ni diagnostic ni plan de redressement des entreprises publiques

Tout à fait. Je vous dirais même que l'état de nos connaissances des entreprises publiques est en deçà de ce qu'il était vingt ans plus tôt. En effet, jusqu'en 1997, les entreprises publiques constituaient un secteur institutionnel au plan statistique et l'INS (Institut national de la Statistique) en faisait un suivi permanent. Depuis lors, le système de comptabilité nationale a été modifié et les a intégrées, avec les entreprises privées, dans un même secteur institutionnel. Leur trace s'est perdue.

La présidence du gouvernement dispose d'une direction chargée du suivi, mais elle est bien moins outillée que l'INS du point de vue des compétences et des qualifications. Depuis la Révolution, la situation s'est même considérablement dégradée. Les données dont on dispose sont devenues très lacunaires. Malgré leur pauvreté, elles convergent pour montrer que les entreprises publiques se débattent dans une grande crise et que celle-ci s'approfondit d'année en année.

Pouvez-vous nous en donner quelques éléments illustratifs ?

Oui, toujours selon la présidence du gouvernement : la valeur ajoutée des entreprises publiques est en régression aux prix courants entre 2010 et 2015, ce qui indique une chute d'au moins 30 % à prix constants, -- leurs résultats d'exploitation, qui étaient supérieurs à 2 milliards de dinars en 2010, sont devenus nuls, -- leurs résultats nets, qui avoisinaient les 1.200 millions de dinars, sont devenus négatifs au cours de la même période.

Pour les entreprises publiques du secteur du transport, nous disposons d'informations plus précises. Elles indiquent les mêmes tendances : des pertes annuelles moyennes de 260 millions de dinars chaque année entre 2010 et 2016.

Jusqu'où cette dérive ?

Depuis de nombreuses années, un grand nombre d'entreprises publiques qui ont la forme de sociétés anonymes sont en état de faillite légale, car elles ont consommé la totalité de leur capital durant plusieurs exercices de suite. Elles sont maintenues en activité parce que l'on ne veut pas reconnaître un état de fait et parce qu'on n'est pas venu à leur rescousse.

Avez-vous connaissance d'entreprises publiques qui ont été redressées ou qui ont leur plan de redressement réalisé depuis la Révolution ?

Oui, bien sûr. Il y a les grandes banques publiques. Elles ont réalisé leur plan de redressement et de recapitalisation. L'Etat y a consacré plusieurs centaines de millions de dinars ; ce fut une opération particulièrement coûteuse. Je connais d'autres entreprises qui ont réalisé les études de leur redressement dans les règles de l'art. Les entreprises nationales qui relèvent du transport public l'ont fait. En tant que ministre, je les avais adoptées et remises au chef de gouvernement. Il restait à Tunisair simplement une phase à compléter : l'approbation des syndicats, laquelle a été obtenue pour toutes les autres entreprises. Dois-je ajouter que ces plans comportaient souvent des ouvertures du capital à des partenaires stratégiques privés et que, contrairement à ce qui est répété dans les médias, les syndicats ne sont pas opposés, par principe, aux ouvertures sur le secteur privé quand elles sont fondées sur un raisonnement convaincant. Parce que, c'est aussi leur intérêt de voir leur entreprise se moderniser et prospérer.