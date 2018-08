Congo-Kinshasa: Construction du vestiaire moderne au stade de l'Unité/ Nord Kivu - Bruno Tshibala pose la première pierre à Goma

Pour sa part, le Ministre national des sports, M. Papy Nyango a, une fois de plus, fustigé les gens qui continuent à considérer l'histoire du Nord Kivu dans le passé, en signifiant que désormais le Nord Kivu est la pépinière de la victoire sportive non seulement au pays mais aussi au niveau mondial en donnant l'exemple de M. Makorobondo champion du monde en marathon des jeux de la francophonie qui ont eu lieu en Côte D'Ivoire, aussi le fils de Goma M. Jimmy MuhindoKyaviro champion du pays en cyclisme et, enfin, l'As Nyuki Système de Butembo qui, désormais, porte l'étendard du pays dans la compétition africaine de la coupe de la confédération.

Bruno Tshibala Nzenzhe, Premier Ministre de la RDC et Chef du Gouvernement, est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, lundi 20 août 2018, pour une mission de travail. A l'aéroport international de Goma, le chef du Gouvernement de la RDC a été accueilli par le Gouverneur de province du Nord Kivu l'honorable Dr Julien PalukuKahongya entouré des membres du comité provincial de sécurité et autres dignitaires de la province.

