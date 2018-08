Congo-Kinshasa: Laura Ilunga - « Je compte poursuivre ma carrière de pilote le plus longtemps possible »

interview

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC) et ancienne pilote militaire au sein de la South african Air force (Force aérienne sud-africaine), Laura Ilunga est actuellement pilote d'hélicoptère pour la société internationale Starlite aviation. Après avoir été engagée dans des opérations en Afrique du Sud, en RDC et au Kosovo, elle est actuellement basée au Mali, où elle est aussi responsable de la sécurité de la base de Starlite aviation dans ce pays.

Le Courrier de Kinshasa (L.C.K.) : Qui est Laura Ilunga ?

Laura Ilunga (L.I.) : J'ai 33 ans et je suis née à Kinshasa, en RDC. J'ai terminé mes études secondaires à Pretoria, en Afrique du Sud, en 2003 et, en 2004, j'ai intégré la Force aérienne sud-africaine (SAAF) en tant que pilote élève. J'ai terminé la formation et j'ai reçu mes ailes de pilote militaire de la SAAF en 2007. J'ai ensuite effectué le cours de conversion pour l'hélicoptère et j'ai piloté de manière opérationnelle en tant que pilote d'hélicoptère militaire. Je possède maintenant mes licences de pilote professionnel hélicoptère et avion civil et je suis actuellement pilote pour une entreprise privée.

L.C.K. : Pourquoi avoir choisi d'être pilote d'hélicoptère et avoir rejoint l'armée de l'air sud-africaine?

L.I. : J'ai toujours aimé être dans les airs et, dès le lycée, j'ai décidé que je voulais un emploi qui me permettrait de voyager beaucoup mais surtout par avion. Un jour, je discutais de cela en classe avec quelques amies et l'une d'entre elles a dit qu'elle envisageait d'être pilote. Je ne l'avais jamais envisagé mais à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais le faire aussi. Cela a contribué à mon aspiration de devenir pilote.

L.C.K. :Les raisons de votre départ de la SAAF?

L.I. : J'avais le sentiment intérieur que mon séjour à la SAAF était terminé. Un sentiment spirituel que je n'ai jamais eu l'intention de faire toute ma carrière au sein de la SAAF. Je crois que la SAAF était censée être un très grand outil de croissance pour moi et une expérience d'apprentissage de soi et de la vie. En 2012, lorsque Starlite aviation m'a proposé une offre d'emploi, j'ai décidé de la prendre.

L.C.K. :Quelles sont vos activités en tant que pilote aujourd'hui pour Starlite aviation?

L.I. : Je travaille pour Starlite aviation en tant que pilote d'hélicoptères et d'avions à voilure fixe. Je dois avouer que j'aime faire voler des hélicoptères plus que des avions. Ils sont tellement plus amusants et le vol est plus diversifié. Je suis également le coordinateur de la sécurité de notre base au Mali, ce qui me rend responsable de toutes les tâches liées à la sécurité de l'aviation, de notre base et de notre personnel.

L.C.K. : À quelles grandes missions avez-vous participé et quels en sont les souvenirs ?

L.I : À la SAAF, j'ai participé à des opérations de sauvetage en montagne et en mer, à la lutte contre les incendies, à d'autres opérations dans tout le pays ainsi qu'au transport des VIP et VVIP (y compris le vol du président du pays). J'ai également effectué quelques tournées opérationnelles pour les Nations unies en RDC. Depuis que j'ai rejoint Starlite aviation, j'ai travaillé pour l'Union européenne au Kosovo et maintenant je suis basée au Mali.

L.C.K. : Qu'est-ce qu'un bon pilote et quelles sont les exigences de ce métier?

L.I. : Être un bon pilote nécessite une bonne coordination mains-yeux-pieds, une bonne lecture de votre environnement, la capacité de rester calme sous pression et d'être un bon communicateur et de bien travailler en équipe, surtout dans un environnement multi-équipage. L'équipe à l'avant de l'avion doit être capable de communiquer efficacement afin d'accomplir la tâche en toute sécurité et permettre un atterrissage en toute sécurité. Le vol en hélicoptère est beaucoup plus complexe et diversifié, ce qui ajoute à vos capacités de prise de décision.

L.C.K. : Pouvons-nous connaître les valeurs qui vous guident dans la vie?

L.I. : La gentillesse, l'humilité, le travail acharné et la puissance de l'esprit sur la matière.

L.C.K. :Quel lien avez-vous aujourd'hui avec la RDC, votre pays d'origine?

L.I. : Les membres de ma famille sont en RDC. Je parle français et lingala et il y a trop de plats de la cuisine congolaise que j'adore. Je prends la question très au sérieux car j'aime trop la nourriture.

L.C.K. :Existe-t-il d'autres pilotes d'origine congolaise dans votre secteur d'activité?

L.I. : Je ne connais pas d'autres pilotes d'hélicoptères congolais. Il y a donc encore de place pour beaucoup d'autres.

LCK : Avez-vous des défis au quotidien ?

L.I. : Dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de femmes et encore moins de femmes de couleur, il faut toujours faire de son mieux et travailler plus dur pour faire face aux critiques. Ce n'est pas facile mais je persévère.

LCK :Vous avez reçu des récompenses dans votre jeune carrière, lesquelles et qu'est-ce qu'elles représentent pour vous?

L.I. : Je suis tellement fière de toutes mes réalisations. Je suis continuellement surprise des récompenses qui me sont accordées et que je reçois avec beaucoup d'humilité. En 2012, juste avant mon départ de la SAAF, j'ai reçu une médaille de service général. C'est une médaille de la Force de défense nationale sud-africaine pour le service militaire rendu directement ou en appui à une opération militaire.

En 2013, j'ai été récompensée comme finaliste dans la catégorie des services généraux lors de la cérémonie de remise des prix des femmes d'affaires et du gouvernement les plus influentes en Afrique du Sud . C'était une grande réussite. Cette année, je suis récipiendaire des prix Inspiring Fifty South Africa 2018 du Royaume des Pays-Bas. Il distingue cinquante femmes inspirantes de l'industrie des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) en Afrique du Sud.

On m'a également accordé de grandes opportunités de récompenses telles que l'obtention de la bourse de qualification de type d'hélicoptère Flight 206 International Bell 206 par l'Association internationale des pilotes d'hélicoptères (Whirly-Girls) en collaboration avec FlightSafety International au banquet Whirly-Girls à Anaheim, en Californie, en 2014.

L.C.K. :Quels sont vos projets?

L.I. : Je compte poursuivre ma carrière de pilote le plus longtemps possible car j'aime toujours être dans toutes ces machines et naviguer dans les airs. C'est un sentiment dont j'espère ne jamais me lasser même si ce secteur est difficile. J'aimerais aussi faire plus de travail philanthropique. Je voudrais être impliquée avec des ONG qui ont accès à des hélicoptères et faire des vols pro bono pour eux. J'aimerais beaucoup participer au vol pour une organisation comme la Fondation Bill et Melinda Gates; piloter un hélicoptère partout dans le monde pour acheminer des médicaments et diverses fournitures dans des zones reculées. Il y a tellement de choses à voir dans le monde et je veux continuer à voyager et à découvrir tout cela et son éventail de personnes.