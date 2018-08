Congo-Kinshasa: Respect des mandats constitutionnels - Joseph Kabila a tracé une ligne de conduite pour l'alternance du pouvoir, selon le Pr Gabriel Banza

Lié à la Constitution, Joseph Kabila en est resté le garant et devrait en assumer l'application de manière exemplaire, a-t-il fait observer. Il a salué le dépassement dont a fait preuve le président de la République, en dépit des faiblesses qui caractérisent, selon lui, cette loi fondamentale dont le contenu serait toujours sujet à controverse. Malgré cela, a-t-il soutenu, le chef de l'Etat a tenu à en respecter l'esprit et la lettre.

Natif de Kabongo (province du Haut Lomami), le juriste a indiqué que le chef de l'Etat congolais est bien le serviteur de sa nation. Pour lui, l'acte qu'il a posé procède effectivement de sa « passion pour le Congo », un crédo qu'il a toujours professé envers et contre tout. « C'est un sens de responsabilité sans mesure, un sens de citoyenneté qui constitue aujourd'hui une ligne de conduite qu'il vient de tracer pour que le politique congolais comprenne désormais qu'il faut à la fois parler ou dire et respecter ses propos », a commenté le Pr Gabriel Banza Malale Makuta.

Le nombre de réactions positives enregistrées à la suite du respect par le président de la République, Joseph Kabila, de la limite de deux mandats constitutionnels, ne se comptent plus. Professeur aux facultés de droit, avocat près la Cour d'appel de Lubumbashi, Me Gabriel Banza Malale Makuta y va de son commentaire et analyse.

