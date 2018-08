Tunisie: L'Espérance et l'arbitrage africain - Le vrai du faux

Contre toute attente et en dépit de la présence de certains de ses hommes, et même de ses membres, dans l'instance africaine, l'Espérance accumule d'une épreuve africaine à l'autre les erreurs des arbitres. A leur tête le Gabonais Eric Arnaud Otogo qui vient de diriger le dernier match que les « sang et or » avaient perdu face à Ahly d'Egypte au stade de Radès.

Le nombre de penalties obtenus par équipe dans cette épreuve, ceux concédés, le nombre de cartons rouges reçus et celui contre l'adversaire le prouvent de manière qui ne laisse rien au doute. Eric Arnaud n'a jamais daigné sortir un carton rouge aux joueurs d'Al Ahly dont les dépassements dans les interventions à caractère physique sautaient aux yeux.

Le sifflet déréglé de cet arbitre aurait ainsi contribué à influencer, en clair à modifier injustement voire à inverser, le résultat du match. Rarement, de mémoire de journaliste, un arbitre n'a réussi à susciter une telle unanimité contre lui. On aimerait d'ailleurs savoir ce que pensent ses patrons de sa dernière prestation.

Les stats ne peuvent plus être ignorées. Elles sont simples, mais suffisamment révélatrices. L'EST ne peut pas compter sur les penalties, qui font pourtant partie de la règle du jeu, et encore moins espérer gagner sur les tirs au but. L'interrogation vient de la contextualisation de cette donnée. Dans la normale, les équipes ayant une possession élevée sont souvent celles qui ont le plus de penalties.

Surtout lorsque ces équipes, comme l'EST, prennent l'habitude de camper dans les 30 mètres adverses. Ce n'est point le cas de l'Espérance. Qu'en retenir ? Jamais une équipe africaine n'en a été autant privée et n'avait présenté un bilan aussi frustrant. L'EST est l'équipe qui peut aujourd'hui le plus se plaindre des arbitres africains, puisqu'elle en est la victime année après année, plus que ses adversaires dont certains bénéficient d'un traitement spécial.

Pour creuser encore l'analyse plutôt que de laisser le débat ainsi, on peut légitimement se demander si l'équipe espérantiste profite suffisamment, comme c'est bien le cas des équipes égyptiennes et de beaucoup de clubs africains, du statut et de la place des hommes, qui portent pourtant son étiquette, dans le football africain. Le tout en s'interrogeant sur leur utilité!

Autre nœud du problème : la tendance à penser que l'équipe espérantiste est aujourd'hui visée par certains arbitres africains qui semblent, d'ailleurs, appliquer certaines recommandations.

Le football tunisien et ses footballeurs ne sont pas de mauvais perdants. Mais le match contre Al Ahly a mis en exergue un des gros problèmes de la compétition africaine: le niveau global de l'arbitrage. Les directeurs de jeu continuent à se signaler par des erreurs notoires. Rares sont les entraîneurs, à ne pas critiquer les nombreuses décisions étonnantes prononcées depuis le début des hostilités. L'erreur est humaine. On le veut bien.

En attendant, ça peut faire une belle jambe pour certains. Alors que la Ligue des champions en arrive à sa phase critique, il faut espérer que le niveau des arbitres rejoindra enfin celui des équipes.