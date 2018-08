Algérie: Boxe/Mondiaux-2018 - Mansouri qualifié au 2e tour, Sekelli et Berkane "out"

Budapest — Le boxeur algérien Mohand Mansouri (81 kg) s'est qualifié mercredi au 2e tour des Championnats du monde juniors (garçons et filles) qui se déroulent dans la capitale hongroise Budapest en dominant l'Anglais Karol Itauma aux points (5-0).

Le pugiliste algérien rejoint en 8es de finale ses compatriotes Fares Djaballah (49 kg) et Hichem Maouche (52 kg) qui s'étaient qualifiés la veille et affronteront jeudi respectivement le Kazakh Sabyrkhan Makhmud, champion d'Asie de la catégorie et l'Italien Cappai Patrick.

De son côté, Abderrahim Sekelli (64 kg) a été nettement battu par le Russe Ilia Popov aux points à l'unanimité des juges (5-0), tandis que chez les filles, l'Algérienne Louiza Berkane (45-48 kg) a été sortie par la Russe Kseniia Beschastnova par arrêt de l'arbitre.

La sélection algérienne de boxe juniors prend part aux Championnats du monde avec un effectif composé de 12 pugilistes (7 garçons et 5 filles), sous la conduite des entraîneurs Mourad Fratsa, Brahim Bourenane, Hamza Arab et Abdelbaki Belmili.

Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires se déroulent du 21 au 26 août, les quarts de finale les 26 et 27 août, les demi-finales le 28 et les finales les 30 et 31 du même mois.