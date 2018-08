Tunisie: L'Espérance plus forte

EST : Ben Chrifia, Mbarki (Meskini 55'), Ben Mohamed (Rabii 58'), Dhaouadi (B. Mahmoud 46'), Chammam, Kom, Coulibaly, Bguir, Badri, Blaïli, Khénissi.

UST : Khémir, K. Khalfa, Mhadhebi, Khaloui (Bouhajeb 70'), Omrani (B. Abid 66'), Messaï, H. Khalfa, M'hamedi, Zakkar, Abdessalem, Khraïfi (Diakité 57')

Dès l'entame du match, l'Espérance Sportive de Tunis a démontré qu'elle était déterminée à imposer son style devant l'USTataouine qui a enregistré son retour à la Ligue 1 et qui a joué sans complexe face aux «Sang et Or».

A peine huit minutes se sont-elles écoulées que l'EST a réussi à ouvrir le score grâce à une balle lobbée de la tête par Iheb Mbarki suite à un centre travaillé de l'Algérien Youssef Blaïli.

Mais cela ne voulait guère dire que l'Espérance était devant une victime expiatoire qui n'avait pas grand chose à opposer devant le champion sortant.

Bien au contraire, l'USTataouine n'était pas venue à Radès pour encaisser les coups sans les rendre. D'ailleurs, la troupe à Skander Kasri a cherché à remettre rapidement les pendules à l'heure. C'est surtout à la 16' que les Sudistes ont eu leur première grande occasion d'égaliser lorsque Slim Zakkar a failli tromper Moëz Ben Chrifia qui s'est interposé énergiquement pour sauver sa cage en renvoyant une balle dangereuse.

Et dans la logique des choses, l'EST a nettement dominé les débats avec plus d'initiatives en attaque et des tentatives fréquentes pour doubler la marque. Ce qui fut fait, d'ailleurs, à la fin de la première période (44') quand Taha Yassine Khénissi parvint finalement à retrouver la voie des files suite à une passe judicieuse de Anis Badri.

Déterminés à jouer le franc jeu sans trop penser à la prudence exagérée, l'USTataouine a enchaîné avec des tentatives d'attaques. Ses efforts ont failli être couronnés sur une action de Foued Khraïfi qui vit son tir bloqué par Aymen Ben Mohamed qui renoue avec la compétition après une longue absence. C'est aussi le cas de Iheb Mbarki qui, comme Ben Mohamed, était victime d'une rupture des ligaments croisés l'ayant éloigné des stades durant plus de six mois.

Et ce sont les latéraux Sameh Derbali et Houcine Rabii qui ont payé les frais du retour de ces deux joueurs.

L'avance des deux buts en faveur de l'EST a influé directement sur la physionomie de la deuxième période.

En effet, cette situation a orienté les deux équipes à continuer à se ruer en attaque sans trop de calcul. L'EST voulant appuyer son avantage et l'UST cherchant à réduire la marque et pour quoi pas égaliser. Du coup, les spectateurs ont eu droit à un match ouvert et quelque peu plaisant.

Regain de forme pour Badri et Khénissi

Et si les protégés de Skander Kasri n'ont nullement à rougir de cette défaite devant le doyen des clubs tunisiens, les Sang et Or, de leur côté, ont retrouvé leurs repères après leur défaite devant Al Ahly en Ligue des champions africaine.

Cette victoire en début de championnat n'est pas une performance mais un faux pas devant l'UST aurait certainement été synonyme de crise de résultats pour l'Espérance. Chose qui a été évitée face à la sympathique équipe de l'UST.

Le fait manquant de ce match, du côté de l'EST, était sans doute le regain de forme de Anice Badri qui a recouvré sa verre et de Taha Yassine Khénissi qui a retrouvé le chemin des filets dès les trois coups du championnat national.

Et c'est de bon augure pour ce buteur et pour son équipe qui représente le football tunisien dans les deux compétitions africaine et arabe.