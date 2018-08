Tunisie: Des étoilés en état de grâce !

Buts ESS : Chermiti (13', 36') Msakni (34')

Avertissements JSK: Harbi, ESS: Msakni

Formations ESS : Bdiri, Hannachi, Abderrazak (Raddaoui 81'), Jemal, Boughattas, B. Amor, Aouadhi (Methnani 72'), Msakni, Brigui, Belarbi (Marei 59'), Chermiti

JSK :Ali Frioui, Nebli, Dahnous, Hlali, Harbi, Mhaissi, Traoré, Mtiri, Azibi (Riadh Frioui 40'), Zaidi (B. Romdhane 60'), Addami (Romdhani 75')

Les intentions étaient claires hier au stade olympique de Sousse à l'occasion de la rencontre inaugurale de la saison 2018-2019 qui a opposé l'Etoile du Sahel à la JSK. En effet, adoptant leur 4-2-3-1 coutumier avec la réapparition de Iheb Msaken en tant que play-maker et l'incorporation de Maher Hannachi dans le registre d'arrière droit, deux options qui visaient à donner davantage de profondeur et de percussion offensive, les locaux cherchaient visiblement à imposer leur domination et sceller le sort du match dès les premières minutes des débats.

En face, les «Aghlabides» conscients de la limite de leurs moyens,avaient clairement pour finalité de fermer les espaces, d'empêcher les étoilés de produire leur jeu habituel et par voie de conséquence de rentrer à Kairouan avec le minimum de dégâts.

En effet et en parfaite illustration de ce constat, les coéquipiers de Maher Hannachi -- toujours généreux dans l'effort -- ont failli ouvrir la marque dès la 2' mais le tir puissant de ce dernier a été «boxé» difficilement par Ali Frioui.Ils ont obtenu gain de cause à la 13' quand Msakni a lancé en profondeur Chermiti au centre de la défense adverse qui n'a trouvé aucune peine pour ouvrir la marque.

Boostés par cet avantage au score, les protégés de Chiheb Ellili ont continué sur leur lancée en multipliant les assauts tantôt sur le flanc droit par le tandem Hannachi-Belarbi, tantôt sur le couloir gauche en s'appuyant sur les combinaisons entre Abderrazak et un Brigui ressuscité ces derniers temps, ou par moments à partir de la ligne médiane avec comme détonateur un Iheb Msakni déterminé à rattraper le temps perdu et apaiser la vague de contestations à son encontre.

Ce dernier a eu la maladresse de rater un penalty à la 27' suite au fauchage de Ghazi Abderrazak par Sami Mhaissi dans la surface de réparation. Cinq minutes après, c'est au tour de Aouadhi de voir son «heading» repoussé sur la ligne par le portier de la JSK devant Brigui dont la reprise a heurté la transversale.

A la 34' Msakni s'est rattrapé en parvenant à doubler la mise d'un jaillissement à quelques mètres des buts suite à une bévue de Harbi. La déferlante des étoilés s'est poursuivie sur le même rythme -- ils voulaient visiblement rassurer leurs fans toujours sceptiques quant au volume du jeu fourni par leurs préférés -- puisqu'à la 36' l'enfant de Kairouan Amine Chermiti -- quelle humilité -- a refusé de fêter ses buts et a même exhorté le public présent à faire preuve de pondération et de respect à son ancien club dans ses encouragements et chants ! -- a eu le mérite de tripler la mise suite à une triangulation déclenchée par Hannachi relayé par Msakni auteur d'une déviation judicieuse à l'adresse de Chermiti qui a fait le nécessaire.

En bon gestionnaires !

La seconde période a été nettement moins intense et par moments manquant d'attraits, où les étoilés plus sereins et visiblement rassurés quant à l'issue de la rencontre se sont contentés de gérer sobrement les différentes séquences de cette 2e partie du match en tentant de monopoliser le ballon et faire courir leurs adversaires du jour et les «vider» physiquement. Ces derniers ont certes montré un meilleur visage mais sans parvenir à inquiéter l'arrière garde des locaux qui était pratiquement en vacances à l'exception de la 53' quand Riadh Frioui a réussi à prendre de vitesse Boughattas avant d'armer un tir puissant repoussé difficilement d'une claquette par Bdiri.Une minute après, ce dernier a été l'auteur d'une seconde parade en détournant en corner un coup franc bien botté par le même Riadh Frioui. Hormis ces deux occasions au profit des visiteurs, les spectateurs attentifs de cette seconde période n'ont pas vu grand-chose et où les locaux se comportaient plutôt en bons gestionnaires.

Au final,les étoilés ont allié cette fois-ci résultat et manière au grand bonheur du public étoilé qui attend toujours la confirmation lors des prochaines sorties surtout après le retour impatiemment attendu de Chikhaoui. En face, le coach de la JSK a vraiment du pain sur la planche surtout qu'il dispose d'un effectif en grande partie renouvelé.

Auteur : Hatem REGAIEG

Ajouté le : 23-08-2018