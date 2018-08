Afrique: Handi-basket/Mondial-2018 (dames-1er tour) - L'Algérie termine 6e

Berlin — La sélection algérienne dames de handi-basket a terminé en 6e et dernière position du groupe B, des Championnat du monde-2018 à Hambourg en Allemagne, après sa défaite face à la France 73-28, (mi-temps 33-19), lors de la 5e et dernière journée du 1er tour, que l'équipe achève sans aucune victoire.

Face à la France qui termine 4e du groupe avec 7 points, synonyme de qualification aux quarts de finale, les représentantes du handi-basket algérien n'ont tenu que presque un quart de jeu et demi, terminant le 1er (14-20) et le second (5-13).

Le large écart de points en première mi-temps (19-33), n'a pu être rattrapé par les coéquipières de la capitaine Djamila Khemgani, la meilleure joueuse de son équipe, qui se sont inclinées lors du 3e quart de jeu (3-22) et au dernier (6-18).

Cette 5e défaite en autant de matches, après celles face à l'Allemagne (24-87), les Etats-Unis (13-85), la Chine (20-80) et l'Argentine (40-65), élimine l'équipe algérienne qui jouera les matchs de classement (9e - 12e place), et affrontera, l'Australie, 5e du groupe A, et en cas de succès, elle défiera le vainqueur de l'autre match de classement, entre l'Argentine (5e groupe B) et le Brésil (6e groupe A).

Classement final du groupe B au 1er tour:

Classement Pts J Diff

1. Allemagne 10 5 166

2. Chine 9 5 149

3. USA 8 5 105

4. France 7 5 -32

5. Argentine 6 5 -92

6. Algérie 5 5 -265

Programme restant (Dames):

Jeudi 23 août 2018:

Matchs de classement (9e -11e place): Brésil - Argentine et Australie - Algérie

Vendredi 24 août 2018:

Matchs de classement (9e - 10e place) et (11e- 12e place).