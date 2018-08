Congo-Kinshasa: Catch - Mwimba Texas revient d'un tournoi international à Luanda

Activiste à la cause de ses pairs albinos, le lutteur congolais rentre de la capitale angolaise où il a dominé le catcheur local, Padra Pedro, dans un combat choc.

La Fédération angolaise de catch a récemment organisé, du 10 au 12 août à Luanda, un tournoi international avec des catcheurs venus de Belgique et de France. Sur invitation expresse, le catcheur et activiste pour la cause des albinos en République démocratique du Congo (RDC), Alphonse Mwimba Makiese alias Texas, a défendu les couleurs de son pays à ce spectacle haut en couleurs.

Il y a eu au total vingt-cinq combats organisés mais les deux derniers ont été d'un niveau nettement plus élevé par rapport à d'autres. Il s'agit du combat, d'une part, entre Miangindula connu sous le surnom de Shaolin, ancien de Kinshasa et installé en Belgique, contre Shao d'Angola, et de l'autre, entre Texas Mwimba Makiese et Padra Pedro d'Angola. Le Congolais de souche Shaolin a triomphé de son adversaire, alors que Texas a terrassé le sien par une tombée exceptionnelle en huit minutes de contact dans un combat de style français d'une durée totale de quinze minutes. Le catcheur Zombi de Kibambi, ancien de Kinshasa et installé à Luanda, a vaincu Maurice Luyeye de France.

« Il y a eu beaucoup de combats sur fond des fétiches et autres pratiques occultistes, des hiboux sont même apparus sur le ring dans un combat », a observé Mwimba Texas. Et de souligner : « Mais nous avons démontré qu'avec le catch classique et éducatif fondé sur la force, la technique et l'intelligence que nous prônons, on remporte toujours des combats ».

C'est donc grâce à ce leitmotiv que Mwimba Texas et un autre technicien, Miangindula Shaolin, ont dominé leurs adversaires. Suite à sa prestation de facture, certains sponsors se sont renseignés et ont convié Texas et son club Inter-Africa à un autre tournoi prévu le 11 novembre, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de l'Angola. C'est le cas de la Divisao De Segurança Privada, une structure de gardiennage d'Empresa Celestino Chicago.

Notons-le, Mwimba Texas foulait pour la première fois le sol angolais. « J'ai rencontré beaucoup d'anciens catcheurs de Kinshasa à Luanda, tels Turbo, Shama Shama, Me Nina, Nzubanu, Me Ike qui est le jeune frère de feu arbitre international de catch Ilunga Papa na Zuzu. Et l'accueil a été chaleureux. N'as-tu pas encore arrêté, s'étonnaient-ils », a confié le catcheur albinos, remerciant vivement le catcheur Molimo qui lui a servi de guide dans la mégalopole angolaise durant son séjour.

« Ce séjour à Luanda a été une découverte pour moi. Je suis allé pour implanter le catch classique et éducatif fondé sur ma philosophie de force, technique et intelligence dans l'optique "d'un esprit sain dans un corps'" », a conclu Mwimba Texas Makiese qui espère repartir pour Luanda afin de livrer d'autres combats.