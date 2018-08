Burkina Faso: Les conserves alimentaires - De quoi s'agit-il ?

- Si l'intégralité de la boite n'est pas consommée, le reste du contenu non utilisé doit être conservé dans un récipient fermé hermétiquement et placé au réfrigérateur. Il doit être consommé dans les 48 heures au maximum.

Les méthodes courantes de conservation des aliments reposent principalement sur un transfert d'énergie ou de masse qui ont pour objectif d'allonger la durée de vie des produits alimentaires (pasteurisation et stérilisation, séchage, déshydratation osmotique, réfrigération et congélation) ou de les transformer par le jeu de réactions biochimiques ou de changement d'état (cuisson, fermentation ... ).

La conservation des aliments vise à préserver leur comestibilité et leurs propriétés gustatives (goût) et nutritives. Elle implique, notamment d'empêcher la multiplication de microorganismes et de retarder la dégradation des huiles et graisses qui provoquent le rancissement (voir notre article sur les huiles alimentaires).

Cela est rendu possible lorsque deux règles essentielles se combinent : un emballage parfaitement étanche et un traitement thermique adapté.

