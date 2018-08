Togo: Foncier - Le gouvernement affiche clairement sa détermination

'Le nouveau décret affiche clairement la volonté du gouvernement de disposer rapidement d'un cadre organisationnel et opérationnel adapté permettant de mettre en application les dispositions du nouveau code foncier et domanial à la satisfaction de nos populations mais aussi des investisseurs privés nationaux et étrangers', indique le communiqué publié à l'issue du conseil

L'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie vont être revus. Un décret a été adopté en ce sens jeudi lors du conseil des ministres.

