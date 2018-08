Ile Maurice: Intelligence artificielle - Le plan stratégique prêt d'ici à la fin de l'année

«Ce livre aidera à prendre conscience de l'ampleur du drame humain que nos frères et sœurs… Plus »

Par ailleurs, concernant la formation de la main-d'œuvre aux métiers des domaines de l'IA et de la blockchain, le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) a pris les devants en invitant l'expert Jake Mendelssohn à animer une conférence à l'intention des jeunes étudiants. D'autres initiatives sont prévues car l'IA est une question qui intéresse presque toutes les industries, soutient le Chief Executive Officer du NPCC, Deepak Balgobin.

Cette stratégie nationale devra mesurer l'impact socio-économique de la promotion de l'IA, mais aussi évaluer le montant des investissements que le gouvernement devra injecter dans le domaine de la recherche notamment. Elle devra également identifier les besoins en compétences et mobiliser les ressources en conséquence. Et proposer des «incentives» dans le but d'attirer les sociétés étrangères à s'implanter à Maurice.

Le Dr Satyam Priyadarshy était accompagné de Mohammed Salim, un organisateur de conférences. Sa visite fait suite à la participation du ministre Yogida Sawmynaden et du conseiller du Premier ministre, George Chung, au World Artificial Intelligence Show et au World Blockchain Summit qui se sont tenus à Singapour en juillet.

Le gouvernement bénéficie désormais de l'aide d'experts étrangers, avance Yogida Sawmynaden. Parmi ceux-ci, le Dr Satyam Priyadarshy, considéré comme un «top gun» dans le domaine de l'IA. Le Chief Data Specialist était à Maurice la semaine dernière, suivant l'invitation du bureau du Premier ministre (PMO). Outre une réunion avec Pravind Jugnauth, l'expert indien, basé aux États-Unis, a également eu des sessions de travail avec des représentants de l'Economic Development Fund, de la Financial Services Commission et Business Mauritius.

C'est le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden, qui le dit. «Le plan stratégique sur l'intelligence artificielle et la blockchain sera prêt d'ici à la fin de l'année», affirme-t-il à l'express. D'assurer que les choses iront très vite pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) à Maurice.

