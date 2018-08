Ile Maurice: Recrutement controversé - Accusé de meurtre, un gardien de prison licencié

«Ce livre aidera à prendre conscience de l'ampleur du drame humain que nos frères et sœurs… Plus »

Il y a un peu plus d'un mois, un sapeur-pompier a été interdit de ses fonctions. Raison : le National Security Service a soumis un rapport à la DFSC indiquant qu'il était impliqué dans un cas criminel. «On ne fait pas que recruter. Il y a aussi un suivi qui se fait. Et avec le nouveau mode de recrutement, ce sera zéro-tolérance envers les brebis galeuses», dit Sutiawan Gunessee.

Suivant cet épisode, la DFSC a décidé de revoir tout le système de recrutement des membres des unités de la police, a annoncé hier son président Sutiawan Gunessee. Désormais, la DFSC effectuera une triple vérification. Soit, la soumission du certificat de caractère par le candidat, et un rapport du National Security Service et de la Cybercrime Unit, respectivement sera aussi demandé, afin de vérifier les fréquentations des candidats sur les réseaux sociaux.

