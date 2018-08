Ile Maurice: Commission drogue - Me Teeluckdharry fait de graves accusations contre Lam Shang Leen

Il contre-attaque. Après que l'ancien juge Paul Lam Shang Leen a demandé qu'une enquête approfondie soit menée sur l'avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry, ce dernier a décidé de saisir l'Independent Commission against Corruption (ICAC). L'homme de loi a fait parvenir une correspondance à Navin Beekharry, Chairman du Task Force Committee et de l'ICAC, mardi 21 août.

Dans sa lettre, Me Teeluckdharry explique que Paul Lam Shang Leen aurait commis une entorse au serment du first schedule du Commission of Inquiry Act. Il a même allégué que le président de la commission d'enquête sur la drogue aurait enfreint les articles 7 et 13 de la Prevention of Corruption Act (PoCA). L'homme de loi a poursuivi, «Paul Lam Shang Leen n'a pas mentionné qu'il faisait partie d'un cabinet qui serait associé et où travaillent des membres du barreau proches du Parti travailliste», a-t-il fait ressortir. Selon lui, il l'aurait fait «délibérément». «[... ] he has in the past benefited from generous retainers and perks under former PTr government and have also actively campaigned against Sanjeev Teeluckdharry in favour of Navin Ramgoolam during the last election», peut-on lire dans le document, signé par l'avocat, Me Ravi Rutnah.

L'homme de loi est allé plus loin en affirmant que l'ancien juge a agi de mauvaise foi car il a «double-crossed and represented Mr Rakesh Gooljaury and Fashion Style Limited who were former clients of Sanjeev Teeluckdharry». Raison qui le pousse à dire que Paul Lam Shang Leen lui fait de la concurrence et veut ternir son image.

Sanjeev Teeluckdharry a, dans la foulée, évoqué une vidéo publiée sur le site de l'express.mu. Une vidéo dans laquelle, dit-il, l'on voit le chef de file rouge, Shakeel Mohamed donner une poignée de main à Paul Lam Shang Leen. Ce qui pousse l'avocat à dire qu'il y a eu conflit d'intérêt dans toute cette affaire. Il demandé à la commission anti-drogue d'enquêter sur l'ancien chef juge. «It is in the interest of justice, fairness and show compliance with the spirit and intendment of the path that Paul Lam Shang Leen should be subject of investigation by relevant authorities in particular ICAC.»