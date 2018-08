Ouganda: L'opposant Bobi Wine toujours dans le viseur de la justice

Cette initiative qui n'a pas plu à tout le monde. Le défenseur des droits de l'Homme Boniface Mwangi a demandé pourquoi la LSK n'avait pas porté plainte contre le gouvernement kényan, après la mort de manifestants lors de la crise post-électorale de l'an dernier. « On atteint le plus haut niveau de l'hypocrisie », a-t-il déclaré.

Plusieurs députés kényans, membres de l'association des jeunes parlementaires, ont également marqué leur soutien envers Bobi Wine, lui aussi élu et âgé de seulement 36 ans. Jared Okelo, Babu Owino et Gideon Keter ont annoncé qu'ils organiseraient une manifestation devant l'ambassade ougandaise à Nairobi. Ils ont demandé qu'elle soit fermée jusqu'à la libération de Bobi Wine.

