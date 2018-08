Madagascar: « Vez'tival » - Un riche programme d'animations

La 4e édition du « Vez'tival » se déroule depuis le 18 août jusqu'au 25 août 2018 à Toliara et ses environs. Il y aura un riche programme d'animations avec une valorisation de l'art et de la culture « vezo ».

Cet événement est organisé par l'Office Régional du Tourisme de Toliara, l'Association du Syndicat d'Initiatives de la Région Sud-ouest (ASIRSO) et les opérateurs locaux. L'objectif consiste à promouvoir cette destination aux multiples facettes encore méconnues. Il s'agit entre autres, des sites touristiques d'Anakao, de Sarodrano, d'Ifaty, de Mangily et de Salary. Cette région est une destination balnéaire hors du commun avec ses eaux cristallines aux couleurs turquoise et ses longues et sublimes plages de sable fin.

Patrimoine culturel. Protégés par des barrières de corail, ses lagons font partie des meilleurs endroits à Madagascar, pour pratiquer le sport nautique (plongée sous-marine, pêche sportive, kit surf... ) ou pour observer les baleines à bosse et les dauphins, de juillet à octobre. Pour mettre en avant ces atouts et faire connaître les offres et prestations touristiques, les opérateurs locaux préparent cette festivité qui se tient dans plusieurs endroits. Concerts en plein air, courses de pirogues à voile entre Toliara et Mangily, avec d'authentiques pêcheurs Vezo, course de cyclo-pousse à travers la ville et course de natation, figurent entre autres dans ce riche programme d'animations concocté par les organisateurs. Terre de culture et de traditions, Toliara dispose également d'un imposant patrimoine culturel. Le « Vez'tival » sera l'occasion pour les artistes locaux de revaloriser les traditions folkloriques « vezo » à travers des scènes dédiées et les diverses compétitions de « Ringa » ou une lutte traditionnelle et de « Doranga » ou une boxe traditionnelle.