Madagascar: Association ACCESMAD - L'éducation par les TIC à l'honneur

Aucun développement n'est possible sans les jeunes. La population malgache est constituée de 62 % de… Plus »

Plus de cent établissements (lycées publics, privés et confessionnels) sont actuellement partenaires dudit programme. Fondée en 2004, ACCESMAD entend jouer un rôle important dans le secteur de l'éducation à travers de programme qui couvre 13 régions sur 22. Notamment par la mise en place de plateforme médiathèque. Soit plus de 1 000 ordinateurs installés dans toute l'île qui ont bénéficié à 55 000 lycéens.

La réunion organisée le vendredi 17 août 2018 dernier a voulu mettre en place une structure permettant de réaliser cet objectif. Inscrit dans le planning annuel dont le but est d'évaluer les apports du programme auprès des élèves, mais également auprès des enseignants des matières scientifiques et techniques, la réunion s'est déroulée dans les murs du lycée Jean-Joseph Rabearivelo en présence de soixante-dix chefs d'établissements. Il convient de noter que le programme EDUCMAD a pour mission de promouvoir l'enseignement/apprentissage des matières scientifiques au niveau des lycées à Madagascar.

