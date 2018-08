Angola: Arrivée à Berlin du Président angolais pour une visite officielle

Jeudi, João Lourenço se rendra au Palais présidentiel, où il aura des entretiens avec son homologue allemand, Frank Walter Steinmeier, aussitôt après la signature du Livre d'honneur. Quelques heures plus tard, Lourenço, qui recevra en audience diverses entités, visitera également les futures installations de l'Ambassade d'Angola à Berlin et celles de l'entreprise "Siemens".

Outre les membres de son gouvernement, João Lourenço, qui va prononcer mercredi un discours à la cérémonie d'ouverture du 7è Forum économique Angola-Allemagne, est également accompagné des hommes d'affaires de divers secteurs de l'économie angolaise. Le même jour, le chef de l'Etat angolais sera reçu par la chancelière Angela Merkel et accordera une série d'interviews à Radio Deutch Welle, à une chaîne de télévision et à un service de presse online allemands, avant de dîner avec 20 entrepreneurs du géant de l'Union Européenne.

