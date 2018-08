Algérie: Recours aux chaussures orthopédiques à Oran par nécessité de santé ou par fantaisie

Oran — Le recours à la chaussure orthopédique se fait de plus en plus grand à Oran et ce, par nécessité de santé ou par fantaisie, à tel point que pratiquement tous les magasins en vendent.

La quasi totalité des commerces proposent aujourd'hui ce genre de chaussures importées d'Europe, et dont la vente se limitait il y a quelques temps à un seul local situé près du marché populaire Les Aurès (ex. La Bastille) au centre-ville d'Oran. La prolifération de ces chaussures médicales suscite un engouement sans cesse croissant auprès de citoyens de différents âges et couches sociales, animés, les uns, par un souci de protection du pied et, les autres, par un désir de confort obéissant à une tentation de la mode, dont notamment des adolescents et des jeunes, comme l'a fait remarquer un marchand activant à proximité du CHU d'Oran.

Contrairement à une époque pas assez lointaine, la confection de ce type de chaussures connaît actuellement une évolution en terme de design, de couleurs et d'adaptation aux périodes hivernale et estivale, a-t-on constaté lors d'une tournée à travers les magasins de chaussures dans la capitale de l'Ouest du pays. La vente de ce genre de chaussures, qui se limitait autrefois aux centres d'appareillages orthopédiques et de produits parapharmaceutiques, propose aujourd'hui des gammes variées de sabots, sandales et pantoufles de différentes marques et conceptions.

Joignant l'élégance à l'attirance, ces chaussures de dernier cri répondent à tous les goûts, ce qui crée une demande croissante de clients à la recherche de la chaussure idéale : confortable et reposante aidant à la marche. Une sexagénaire présentant une déformation à l'orteil de son pied gauche a confié acheter des chaussures adaptées d'Espagne et de France. "Je n'accorde aucune attention à la forme et à la conception de la chaussure, pourvue qu'elle soit sanitaire", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle préfère acheter les sabots pour soulager ses pieds.

Un grand nombre de femmes au foyer et d'employées utilisent des chaussures orthopédiques en matière plastique antidérapantes pour le ménage, notamment lorsqu'elles utilisent des produits de nettoiement du sol pour éviter toute glissade ou chute pouvant leur causer des fractures parfois coûteuses, surtout celles souffrant d'ostéoporose. Le recours aux chaussures médicales est souvent recommandé par les chirurgiens orthopédistes et traumatologues, a indiqué un commerçant au marché de hai Medina Jdida, ajoutant que ce type de chaussures ne se limite plus aux personnes âgées, diabétiques et souffrant de dorsalgie ou de problèmes d'articulation.

« Elles sont même chaussées par ceux qui marchent trop et qui travaillent debout pendant de longues heures. Les spots publicitaires diffusés par certaines chaînes satellitaires étrangères et à travers l'internet jouent un grand rôle en encourageant le consommateur à acheter des chaussures confortables. »

Le président de l'Observatoire national du handicap, de réadaptation fonctionnelle et de déontologie médicale a estimé, pour sa part, qu'il y a une prise de conscience en Algérie de l'importance de porter des chaussures orthopédiques durant ces dernières années.Un travail d'éducation sanitaire et de sensibilisation sur la protection des pieds est à l'origine, a-t-il soutenu. "Nous constatons que de nombreuses maladies proviennent d'un manque de souci pour le pied. Il est du devoir des citoyens d'accorder plus d'intérêt à ce membre complexe, qui renferme un grand nombre de muscles aidant à marcher, à se tenir debout et s'adapter à toutes les situations", a-t-il souligné. "Dans le cas de déformations de toute nature, il peut y avoir des effets négatifs sur l'état de santé de l'être humain", a également fait savoir ce professeur clinicien, Khaled.

« Dans certains cas nous avons des complications dans les pieds, des malformations minimes nécessitant une intervention chirurgicale et parfois nous avons besoin simplement de chaussures orthopédiques pour calmer la douleur. »

Le prix de la chaussure orthopédique ou médicale peut atteindre jusqu'à 10.000 DA. Certains vendeurs ont introduit, cette saison estivale, des réductions sur les sandales en matière plastique à 50% pour attirer les clients qui les utilisent dans les plages pour se prémunir contre la chaleur du sable. La cherté de ces chaussures importées de divers pays européens et même de Chine est justifiée par la perte de change due à l'augmentation de la valeur des devises récemment, a signalé un gérant d'un magasin de matériel médical situé à proximité du CHU d'Oran.

Le chef du bureau produits et services industriels à la Direction du commerce de la wilaya d'Oran, Boutaleb Mohamed Bachir, a expliqué que les prix sont libres et varient selon l'origine et la qualité produit, soulignant qu'en cas d'analyses de la qualité du produit, les services compétents procèdent au contrôle de la facture pour savoir l'origine réelle de ces chaussures. "Pour ce qui est de la qualité des chaussures sur le marché, on peut dire qu'en général elle est mauvaise ne prenant pas en considération les mesures requises dans la fabrication de ce type de produits, à l'exception de ceux vendus dans des pharmacies et les centres d'appareillages", a souligné le président de l'Observatoire national du handicap, de la rééducation fonctionnelle et la déontologie de santé.

Plusieurs magasins proposent des chaussures dites "orthopédiques" mais en fait "elles sont contrefaites, d'où la prudence", a mis en garde le professeur clinicien Khaled, qui est chef de service de médecine physique au CHU d'Oran. L'étiquetage est contrôlé pour ce genre de marchandises. Il doit comporter l'identité de l'importateur ou du fabricant avec la mention "orthopédique", a souligné le chef de bureau des produits industriels et des services à la direction du commerce. Si l'étiquette ne correspond pas aux critères définis par la loi portant sur la protection du consommateur et ne porte pas la fiche technique qui confirme que le produit est orthopédique, la marchandise est suspendue, a-t-il noté.

Les services de la qualité et de la répression de la fraude à la Direction du commerce d'Oran ont reçu une plainte d'un citoyen qui a acheté des chaussures d'une pharmacie. "Après inspection, il s'est avéré qu'elles ne sont pas conformes à l'information mentionnée sur l'étiquette, ce qui a entraîné la saisie de 12 paires de chaussures, l'établissement d'un procès-verbal d'infraction et le remboursement de la somme au client", a indiqué Mohamed Bachir Boutaleb à titre illustratif. Pour la protection du consommateur, une équipe mixte a été mise en place au début de cette année regroupant des représentants des services du commerce et de la santé et de la population, a-t-on fait savoir.