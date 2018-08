Algérie: Mostaganem - Des aides financières de plus de 51 millions DA à des associations sportives et culturelles

Mostaganem — Une enveloppe de 51,8 millions de dinars a été allouée, dernièrement, à un nombre d'associations sportives et culturelles, dans le cadre du budget supplémentaire 2018 de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La même source a déclaré que ces aides concernent la prise en charge des frais d'adhésion des clubs sportifs activant au sein de la ligue 2 professionnelle, inter-régions et division régionale 1 et 2 de football, à raison de 10,3 millions DA. Une aide financière de 10 millions DA a été octroyée à l'Espérance sportive de Mostaganem (ESM), une autre de 3 millions DA au Widad Amel Mostaganem (WAM), de 3,5 millions DA au Chabab riadhi de Bouguirat et 500.000 DA au Club Sportif de la commune d'Aïn Nouissy.

Selon la même source, une aide de 300.000 DA a été attribuée à l'Association des arbitres de la wilaya, en plus de la prise en charge des frais de la colonie de vacances des enfants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) d'une valeur de 5 millions DA. D'autre part, afin d'encourager les associations culturelles, le commissariat du festival national du théâtre amateur a bénéficié d'une aide financière de 5,5 millions DA, de même que 300.000 DA pour chacune des associations culturelles "L'écho de la Dahra" et "Manara", en plus de 13,1 millions DA pour l'association culturelle de la wilaya de Mostaganem.

En plus des aides financières pour les associations sportives et culturelles, il a été également décidé de prévoir, dans le cadre du budget supplémentaire de la wilaya de Mostaganem pour l'année 2018, l'achat de lunettes médicales et d'appareils auditifs au profit des enfants scolarisés pour une valeur de 2 millions DA, a ajouté la même source. Une aide financière d'un (1) million DA a été aussi prévue pour l'institution de la mosquée afin de couvrir les frais de l'école coranique d'été, ainsi que d'autres aides financières d'une valeur de 3 millions DA au profit de plusieurs associations sociales et caritatives destinées aux différentes opérations de solidarité, a-t-on encore indiqué.