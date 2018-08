Algérie: La pétanque, un loisir très prisé par de nombreux Tlemcéniens

Tlemcen — A l'instar d'autres jeux très prisés pendant la saison estivale, la pratique de la pétanque constitue pour bon nombres de personnes, jeunes et âgées, un passe-temps et un loisir à partager entre amis à Tlemcen-ville comme dans ses environs.

À Tlemcen, comme à Remchi, Maghnia, Ouled Mimoune, Chouly, Mansourah, ..., des dizaines de personnes se regroupent presque au quotidien pour disputer, le temps d'une soirée, des parties de boules. Entre joueurs aguerris et expérimentés et autres débutants, les parties en cette saison caniculaire commencent le plus souvent en fin de journée pour durer jusqu'à une heure tardive de la nuit pour les quartiers chanceux qui disposent de boulodromes éclairés, comme c'est le cas à haï Imamat, à Mansourah ou encore à Hennaya.

De nombreux autres quartiers restent encore dépourvus de boulodromes et de ce fait, leurs habitants optent pour des terrains de fortune qui sont en général des espaces publiques inutilisés. Ahmed, Mustapha, Ismail, Oussama et d'autres joueurs indiquent que la pétanque est leur loisir préféré. "On a hâte de se retrouver durant les fins de journées pour faire quelques parties et s'amuser ensemble", disent-ils. Éxerçant des métiers différents (professeurs, étudiants et autres métiers manuels et intellectuels), les joueurs, même s'ils savent qu'une partie de boules est un moment de loisir, la concurrence et la rivalité peuvent atteindre le comble et créer une certaine tension sportive, comme c'est le cas dans d'autres jeux de sociétés comme le domino ou les jeux de carte.

La pétanque pour Ahmed (75 ans), retraité, "est un moyen pour rester actif". "J'ai grandi dans le milieu du sport et la pétanque convient à mon âge et me permet de rester dans le bain en compagnie de personnes moins âgées mais beaucoup plus compétitives que moi", a-t-il déclaré. Pour Oussama, un jeune de 23 ans, "la pétanque est un sport à part entière". Son souhait est de le maîtriser et gagner des titres dans les diverses compétitions nationales.

En effet, depuis les années 80, Tlemcen a enfanté des boulistes de talent qui ont pu réaliser des performances au niveau national et régional et qui, maintenant pratiquent ce sport comme loisir avec leurs copains. Parmi les grands boulistes de Tlemcen l'on peut citer, Brahimi Brahim, le défunt Bentabet Mustapha, Feroui Abdelkrim et d'autres générations de pétanqueurs plus jeunes, à l'instar de Rebat Smail, Mimoune Mohamed ou encore Bensalah Mohamed, Berramdane, Laoufi, Titi, Wahib, Zekri et bien d'autres joueurs de différentes associations qui composent actuellement la ligue de pétanque présidée par Benosmane Abdellatif. Pour bon nombre de personnes rencontrées, la pétanque est un bon loisir qui permet de tisser des relations amicales et un moyen efficace pour apprendre à se maîtriser et à se concentrer.