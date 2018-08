Angola: L'INEMA étend ses services fixes à cinq municipalités de Huíla

Lubango — Les municipalités de Quilengues, Cacula, Humpata, Gambos et Matala (Huíla) vont, dans un proche avenir, compter sur les services fixes de l'Institut national des urgences médicales de l'Angola (Inema) à Huila, afin d'être rapidement assistées les cas d'accidents survenus sur les routes nationales qui les entourent.

C'est ce qu'a informé mardi à la presse à Lubango, le directeur des services provinciaux de l'INEMA, Paulo Luvangamu, dans le cadre des célébrations du neuvième anniversaire depuis sa création en 2009 à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2010).

Selon lui, le gouverneur Marcelino Tyipinge a déjà orienté les administrateurs municipaux et ils se préparent déjà les conditions pour accueillir ces services et probablement plus tard cette année, Cacula et Humpata peuvent déjà jouir efficacement les travaux d'urgence.

Il a indiqué que, pour atteindre cette fin, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'ambulances de 15 à 24, dont quatre de support avancé de vie et cinq de support de base de vie et de passer de 28 à 36 travailleurs, en vue de répondre au plan d'expansion de l'INEMA.

«À l'heure actuelle, nous sommes à peine confinés à Lubango, dont l'activité se concentre principalement sur la couverture d'événements qui abrite un grand nombre de personnes, mais que dans certains cas d'urgence, notre rayon d'action va jusqu'à Humpata, Chibia et la commune de Hoque", a-t-il souligné.

Cependant, il a expliqué que l'un des défis du ministère est de continuer à former en permanence le personnel des urgences médicales, car on ne peut pas réaliser des activités sans qu'il y ait une formation permanente et les sujets abordés dans ce domaine sont mis à jour chaque année.

L'INEMA, depuis sa fondation jusqu'en 2017 a déjà servi 10.400 patients dans un ratio de 1.300 par an, un chiffre que cette année pourrait être dépassé.